GTA 6, PS5 Pro'da 'Geliştirilmiş Performans'a ve 'Daha Stabil FPS'e Sahip Olacak

Brezilyalı bir mağazanın listelemesindeki bilgilere göre GTA 6, PS5 Pro'da çok daha iyi performans verecek.

GTA 6 hakkında heyecan verici detaylar sızmaya devam ediyor. Brezilyalı perakende devi Kabum’un listelemesinde ortaya çıkan son bilgilere göre oyunu en yüksek performansla oynamak istiyorsanız PS5 Pro'ya ihtiyacınız olacak.

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Mağaza sayfasında yer alan ifadelere göre PS5 Pro, oyunda daha yüksek çözünürlük, çok daha kararlı bir FPS ve daha gelişmiş bir genel performans vaat ediyor.

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PS5 Pro en iyi performansı verecek ama...

"Piyasanın en güçlü konsolu" olarak lanse edilen PS5 Pro, aynı zamanda şu an piyasanın en pahalı cihazı konumunda.

ABD fiyatı 900 doları bulan konsol, ülkemizde de 54.000 TL bandında satılıyor. Yine de Sony, milyonlarca konsol sattıracağı kesin olan bu oyun için tüm pazarlama kozlarını PS5 Pro üzerine oynamış durumda.