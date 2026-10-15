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Jeep Ekim 2026 Güncel Fiyatlar, İndirimler ve Kampanyalar

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Jeep, Ekim 2026 döneminde SUV modelleri, hibrit ve tamamen elektrikli motor seçenekleriyle sıfır araç satın almak isteyenlere farklı alternatifler sunuyor. İşte Jeep'in Ekim ayı güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri, kredi fırsatları ve kampanya detayları...

Jeep Ekim 2026 Güncel Fiyatlar, İndirimler ve Kampanyalar
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

Jeep, Ekim 2026 döneminde SUV otomobil satın almak isteyenlerin takip ettiği markalardan biri. Avenger %100 elektrikli, e-Hybrid ve 4xe seçeneklerinin yanı sıra Compass da markanın güncel SUV seçenekleri arasında öne çıkıyor.

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Güncel fiyat seçeneklerinin yanında indirim oranları, sunulan avantajlar ve kredi finansmanları da yeni otomobil satın alacaklar için öne çıkıyor. Peki Jeep Ekim 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi Jeep modellerinde kampanya var? İşte Jeep Ekim 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

İçerikten Görseller

Jeep Ekim 2026 Güncel Fiyatlar, İndirimler ve Kampanyalar
JEEP-AVENGER-MY25-2000x1000-GROUND-CLEARANCE

Jeep Tüm Modeller Fiyat Listesi - Ekim 2026

JEEP-AVENGER-MY25-2000x1000-GROUND-CLEARANCE

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
Yeni Avenger %100 Elektrikli 2.425.000 TL 2.305.000 TL
Avenger %100 Elektrikli 2.356.000 TL 2.136.000 TL
Yeni Avenger e-Hybrid 2.589.000 TL 2.339.550 TL
Avenger e-Hybrid 2.359.000 TL 2.224.000 TL
Yeni Avenger 4xe 3.000.000 TL 2.880.000 TL
Avenger 4xe 2.740.000 TL -
Jeep Compass e-Hybrid 3.083.000 TL 2.883.000 TL

Jeep Ekim 2026 Kampanyaları: 500 Bin TL’ye %0,99 Faiz Fırsatı

Jeep, Ekim 2026 döneminde araç satın almak isteyenlere özel finansman seçenekleri sunuyor. Markanın sunduğu kampanyada 500.000 TL kredi için 12 ay vade ve aylık %0,99 faiz seçeneği bulunuyor. Farklı peşin ödeme ve taksit alternatifleriyle sunulan finansman fırsatlarının yanı sıra Jeep modellerinde kampanyalı satış fiyatları da dikkat çekiyor.

Kredi tutarı, peşin ödeme, vade ve faiz seçeneklerinin hangi araçlarda ve hangi koşullarda geçerli olduğu yetkili satıcıdan teyit edilmelidir.

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