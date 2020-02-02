Jeep’in yeni elektrikli bisikleti sayesinde firmanın takipçileri, artık otomobillerinin yola devam edemediği yerlerde de yola devam edebilecek. Araç, bu yılın yaz aylarında satışta olacak.

Jeep firması, ürün gamını genişletmek için çalışmalarına devam ediyor. Genelde dört tekerlekli iri kıyım arazi araçlarıyla tanıdığımız firma, bu defa bir bisikletle karşımızda. Elektrikli bisiklet, patikalara ve arazi şartlarına uygun olarak üretildi.

E-Bike adlı elektrikli bisikleti firma, Super Bowl mücadelesinin devre arasında yayınladıkları ve Bill Murray’in de yer aldığı komik bir reklamla tanıttı. Firmanın internet sitesinde E-Bike hakkında yeni bilgiler yer alıyor.

QuietKat motorundan güç alan elektrikli arazi bisikleti:

Arazi aracı üreticisine göre bu modelde bir başka elektrikli bisiklet üreticisi olan QuietKat’ten gelen motorlar kullanılıyor. Jeep’in elektrikli bisikleti 750 Watt'lık elektrik motora ve yaklaşık 65 kilometre menzile sahip olacak. Aracın teknik özellikleri hakkında şu anda daha fazla bilgi paylaşılmadı.

Bisiklette ayrıca QuietKat’in Fire-Link adı verilen süspansiyon sistemi kullanılıyor. Ayrıca bisiklet, dört kadro borusu bağlantısı ve dört pistonlu hidrolik frenlere sahip. Jeep ve QuietKat, bu elektrikli bisikletin bir Jeep otomobile uygun olması için yapmaları gereken her şeyi yapmış durumda.

Jeep’in ilk elektrikli bisikleti değil:

Aslında Jeep firması geçmişte de elektrikli bisikletler satmıştı fakat Jeep E-Bike, firmanın ABD’de piyasaya süreceği ilk elektrikli bisiklet olacak. Jeep, daha önce Güney Afrika’da elektrikli bisikletler satmıştı.

Firma, yeni araç hakkında detaylar paylaşmamış olsa da E-Bike’ın piyasaya çıkışına daha aylarla ölçülen bir süre var. Bu da bahar aylarında araç hakkında daha fazla bilgi alacağımızı gösteriyor. Jeep E-Bike’ın piyasaya çıkış tarihi olarak ise haziran ayı işaret ediliyor.

Reklamdaki bisiklet ise E-Bike konusunda kafaları karıştırıyor zira aracın üzerinde Çinli Bafang’ın Bafang Ultra olarak bilinen M620 motoru bulunuyor. Bu motorun ürettiği güç ise 1.620 Watt. Bu motor ile araç 160 Nm torka erişebilir ki bu da benzinli motorların bile ulaşamadığı bir nokta olarak biliniyor. Bu da bisikletin zincirini yarı yolda parçalayacak bir güç demek.

Jeep’in üretim sürecine ne kadar dâhil olduğu bilinmiyor. Kullanılan malzemeler ya da motorlarda yapılan düzenlemeler daha stabil bir sürüş şansı sunabilir. Aracın ne kadar başarılı olacağını ise hep birlikte göreceğiz.