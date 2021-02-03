E-ticaret devi Amazon kurucusu ve şu anki CEO'su olan Jeff Bezos, kendisini dünyanın en zengin insanları listesinde zirveye taşıyan şirketinin yönetiminden ayrılıyor. Bezos yerine Amazon'un yeni CEO'su Andy Jassy olacak.

Amazon tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, şirketin kurucu CEO'su Jeff Bezos, görevinden ayrılacak. Bezos yerine göreve Andy Jassy getirilecek.

2021 yazında yapılacağı açıklanan görev değişiminin nedeni açık şekilde belirtilmedi. Ancak yeni Amazon CEO'su Andy Jassy, daha önce şirketin bulut bilişim bölümü AWS'yi yönetiyordu.

Jeff Bezos, Amazon'u kurduğu günden bu yana, toplam 27 yıldır aynı görevdeydi:

1994 yılında Amazon'u bir kitap satış sitesi olarak kuran Bezos, 27 yıl içerisinde dünyanın en zengin insanları listesine girmeyi başarmıştı. Bu kişisel başarının ardında ise Amazon'un, hemen her ürünü portföyüne ekleyen bir platforma dönüşmesi ve e-ticaretin temelini atan bir şirket olması yatıyor. E-ticaret alanı dışında Amazon'un öne çıktığı bir diğer sektör ise bulut bilişim sistemleri olarak kayıtlara geçiyor.

NBC News'e göre, görev değişimi açıklamasından sonra Amazon'un hisselerinde olumsuz bir hareketlenme görülmedi. Bezos'un tıpkı eski Microsoft CEO'su Bill Gates gibi şirketin yönetim kurulunda aktif rol üstleneceği söyleniyor.

Jeff Bezos yerine Amazon'un yeni CEO'su olacak Andy Jassy kimdir?

Amazon'un kuruluşundan 3 yıl sonra, 1997'de şirkete dahil olan Andy Jassy, 2003'te bulut bilişim sistemi Amazon Web Services'i kurdu. Kısaca AWS olarak bilinen bu kuruluş, Amazon'un en kapsamlı yan şirketlerinden birisi oldu.

Günümüzde AWS, dünyanın en yaygın bulut bilişim platformu ve uygulama arayüz sağlayıcılarından. Dünya çapında Netflix, Adobe; Türkiye'de ise Arçelik, Peak Games, Yemeksepeti gibi şirketler; AWS'nin bir müşterisi konumunda yer alıyor. 2016'da kıdemli başkan yardımcılığından AWS CEO'luğuna terfi eden Andy Jassy, 2021 yazından itibaren bağlı olduğu Amazon'u yönetmeye başlayacak.