Pişmanlıktan Uzak Bir Hayat İçin İzlenmesi Gereken 10 Adım

Hayat olanca hızıyla ilerliyor. Bir gün geriye bakıp da pişmanlıktan uzak bir hayat görebilmek için bugünden yapabileceğiniz şeyler ve kendinize soracağınız sorular var. Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un paylaştığı, kişisel gelişim sürecinizde kendinize mutlaka sormanız gereken önemli sorular ve buna göre belirleyebileceğiniz adımlar var.

Pişmanlıktan uzak bir hayat herkesin istediği ancak çok az kişinin ulaşabildiği bir hayal mi, yoksa gerçekten pişmanlıktan uzak bir hayat yaşamak mümkün mü? Aslında her şey dönüp dolaşıp kişinin kendisinde bitiyor. Kişisel gelişim kitaplarının ve filmlerinin kısa süreli verdiği coşkudan ziyade, hayatınızı en iyi tanıyan olarak sizin izleyebileceğiniz adımlar ve kendinize sorabileceğiniz sorular var.

Amazon’un kurucusu, milyarder, dünyanın en başarılı insanlarından olan Jeff Bezos, pişmanlıktan uzak bir hayat için kendinize sormanız gereken sorular paylaştı. Merak etmeyin, soruların para ile ilgisi yok. Bezos, kendinize soracağınız sorular doğrultusunda kendinize bazı adımlar belirleyebileceğinizi ve böylece, geriye dönüp baktığınız zaman pişmanlıktan uzak bir hayat görebileceğinizi söylüyor.

Pişmanlıktan uzak bir hayat için izlenmesi gereken 10 adım:

Var olanı kabul mu edeceksiniz, tutkularınızla mı hareket edeceksiniz?

Herkes gibi mi yoksa orijinal mi olacaksınız?

Rahat mı yoksa macera dolu bir yaşam mı tercih edeceksiniz?

Eleştirilere açık mı olacaksınız, dediğim dedik mi?

Hatalı olduğunuz zaman ne yapacaksınız?

Reddedilme korkusuyla mı yaşayacaksınız yoksa aşkınızı itiraf mı edeceksiniz?

Pişmanlıktan uzak bir hayat için biraz hile yapmayı kabul edecek misiniz?

Zoru görünce pes mi edeceksiniz yoksa sonuna kadar mücadele mi edeceksiniz?

Yapıcı mı yoksa alaycı mı olacaksınız?

Başkalarını kırmamak için nazik olmanın bedelini ödemeye hazır mısınız?

Var olanı kabul mü edeceksiniz, yoksa tutkularınızla mı hareket edeceksiniz?

Herkesin tutkuları ve genel olarak bu tutkulara ters olan, sahip olduğu şeyler vardır. Elinizde var olanları kabul ederek, risk almadan bir yaşam sürebilirsiniz. Diğer bir seçenek ise tutkularınızın peşinden koşmaktır. Tutkularınız ile hareket etmek son derece riskli bir durum olabilir, ancak geriye dönüp baktığınızda peşinden koşulmamış tutkular görmek; elinizde olan şeylerden duymanız gereken mutluluğu azaltabilir.

Herkes gibi mi yoksa orijinal mi olacaksınız?

Herkes gibi olmak huzurludur, kimseyi yormaz. Herkes nasıl yaşıyorsa siz de ayak uydurabilir ve mutlu bir film senaryosu yaşar gibi hissedebilirsiniz. Orijinal, herkesten farklı olmak ise yorucu olabilir. Hayatınız boyunca ‘herkes’ gibi olanlarla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Eğer bu soruyu soruyorsanız bile, herkes gibi olup olmadığınızı yeniden düşünmelisiniz.

Rahat mı yoksa macera dolu bir yaşam mı tercih edeceksiniz?

Tüm hikayelerde kahramanın karşısına iki yol çıkar. Bir yolun sonunda ejderha ile dövüşerek hazineye ulaşır, diğer yolun sonunda ise huzurlu evi vardır. Macera dolu tüm hikayelerde kahramanımız evine gitmeyen yolu seçer ve böylece anlatmaya değer bir hikayeye sahip olur. Evinin yolunu seçen kahramanımızın hikayesi pek anlatılmaz ama huzur dolu bir yaşam sürmüş olduğu da tartışılmaz.

Eleştirilere açık mı olacaksınız, dediğim dedik mi?

Eleştirilere açık olan insanlar işlerinde ve özel hayatlarında gelişmeye açık insanlar olarak görülür. Her yeni eleştirinin kendilerine yeni bir ufuk açtığını düşünürler. Bir de her durumda haklı olduğunu düşünen insanlar vardır. Genel olarak bu tür dediğim dedik insanlardan pek hoşlanmayız ancak ortaya koydukları işlerin sonuçlarına baktığımız zaman başarılı olanların hangilerini olduğunu düşünmeliyiz.

Hatalı olduğunuz zaman ne yapacaksınız?

Doğası gereği her insan hata yapar, yapmak zorundadır. Önemli olan hatalı olduğumuz zaman ne yapacağımızdır. Özellikle hatamızı gösteren, hatalı olduğumuzu söyleyen kişiye karşı olan tavrımız son derece önemlidir. Hatalı olduğu halde bildiği yolda ilerleyenler ve hatasını kabul ederek bunu düzeltmeye çalışanlardan oluşur hayat. Hatalı olduğumuz zamanlarda verdiğimiz tepkiler, hangi yolda olduğumuzu gösterecektir.

Reddedilme korkusuyla mı yaşayacaksınız yoksa aşkınızı itiraf mı edeceksiniz?

Peki ya aşk? Reddedilirim korkusuyla o güzel insanı izlemeye devam edenlerin ve ‘ne olacaksa olsun’ diyerek konuşmaya gidenlerin hikayesi koca bir film endüstrisi oluşturmuştur. Pişmanlıktan uzak bir hayat için hangi yöntemi seçmeniz gerektiği açıkça görülüyor. Ancak hangi yöntemin sizi pişman edeceği ise tamamen eylemin sonuca bağlı. Elbette, denemeden sonucu görmenin imkanı yok.

Pişmanlıktan uzak bir hayat için biraz hile yapmayı kabul edecek misiniz?

Kabul edelim, her zaman dürüst olmak oldukça zor bir şey. Yasal ve etik olduğu sürece hayatta ufak hileler yapmanın kimseye zararı olmaz. Ancak zor yoldan ilerlemek isteyen ve her şeyi olduğu gibi yaşamak isteyenler de olabilir. Önemli olan, hangi yöntemin sizi pişmanlıktan uzak bir hayat hedefinize götüreceğidir. Hile demesek bile bazen kestirme yollar kullanmayı göze almak gerekebilir.

Zoru görünce pes mi edeceksiniz yoksa sonuna kadar mücadele mi edeceksiniz?

Pes etmeyi de mücadele etmeyi de yüceltmenin anlamı yok. Kimisi zor değil, kolay bir yol istediği için pes ederek alternatifleri değerlendirebilir. Kimisi ise hedefi iyi belirlemiştir ve her türlü engelle mücadele etmeye hazırdır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken, hedeftir. Doğru bir hedef seçtikten sonra kolay kolay kimse pes etmez. Pes ediyorsa da belki doğru hedef seçmediğindendir.

Yapıcı mı yoksa alaycı mı olacaksınız?

Bu soruyu, insanlar benden rahatsız olsunlar mı, şeklinde de sorabilirsiniz. Bilirsiniz, bazı insanlar çok güzel alay ederler ancak ortaya ürettikleri bir toplu iğne bile koyamazlar. Bazı insanlar vardır ki ortada gerçekten alay edilmeyi hak eden bir durum olsa bile dalga geçmek yerine yanlışın nerede olduğunu tespit ederler ve yanlışı ortadan kaldırmak için her şeyi yaparlar. Yapıcı olmak, zorlu bir seçimdir.

Başkalarını kırmamak için nazik olmanın bedelini ödemeye hazır mısınız?

Özellikle son birkaç yüzyılda hepimiz nazik olmaya çalışıyoruz. Ancak bu durumun bir bedeli olduğu da aşikar. Bu bedeli kabul edip kimseyi kırmadan yaşamak da, insanları kırmayı göze alarak bedel ödememek de bir seçenek. Her iki yöntemin de pek çok olumlu ve olumsuz yanı var. Pişmanlıktan uzak bir hayat için arkanızda kırık kalpler bırakabilir ya da biraz bedel ödeyerek kalplerde bir yer edinebilirsiniz.

Jeff Bezos’un paylaştığı, pişmanlıktan uzak bir hayat için kendinize sormanız gereken soruları ve buna göre izlemeniz gereken adımları anlattık. Soruların doğru ya da yanlış bir yanıtı olmadığını, yalnızca sizin hangi yolda olduğunuzu belirlemenize yardımcı olduğunu unutmayın.

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