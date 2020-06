The Walking Dead ve Rampage gibi yapımlardan tanıdığımız Jeffrey Dean Morgan, bir habere göre The Flash’da Thomas Wayne’i canlandırabilir. Yani Jeffrey Dean Morgan, Flashpoint evreninde Batman olabilir.

Bundan 2 sene sonra DC evreninin sevilen karakterlerinden The Flash, bu kez Andy Muschietti’nin yönetimiyle karşımıza çıkacak. Daha önce Mama, It ve It Chapter Two filmlerinin yönetmen koltuğunda oturan Andy, 2022 yılında çıkacak The Flash filmine nasıl bir etki koyacak hepimiz göreceğiz.

The Flash, 2022 yılında karşımıza çıkacak olsa da film hakkında şimdiden bazı duyumlar almaya başladık. Bu duyumlardan biri de filmde yer alacak oyunculardan biri hakkındaydı. Endrüstriye oldukça yakın bir isim olan Daniel Richtman, The Flash’ta sürpriz bir ismin bizi karşılayacağını iddia etti.

Jeffrey Dean Morgan, The Flash'da Batman olabilir:

Daniel Richtman’a göre 2022 yılında çıkacak The Flash’ın kadrosunda Watchmen, Rampage ve The Walking Dead’in yanı sıra birçok ünlü yapımda karşımıza çıkmış Jeffrey Dean Morgan’ın yer edinme ihtimali bulunuyor. Daniel Richtman’a göre Jeffrey Dean Morgan, şu anda The Flash filminde Thomas Wayne rolünü canlandırmak üzere görüşme aşamasında.

Daha önce The Flash’ın solo filmi hakkında bir iddia ortaya atılmıştı. Bu iddiaya göre film, ikonik Flashpoint hikâyesini işleyecekti. Son zamanlarda filmde bulunacak veya bulunması iddia edilen bazı aktörler ve rolleri açıklanınca, film hakkında ortaya atılan bu iddia da güçlenmeye başladı.

2011 yılında Geoff Johns tarafından kaleme alınan Flashpoint, Barry Allen’ın değişmiş ve normal zamanlar arasındaki farkı bildiği bir evrende geçiyordu. Flashpoint zamanında ara sokakta ölen kişi aslında Bruce Wayne’di. Böylece Batman olacak kişi Thomas Wayne’in ta kendisi oluyordu.

Tabii filmin nasıl bir hikâye işleyeceğini hâlâ resmi ağızlardan alabilmiş değiliz. DC ve Warner Bros., 2022’de çıkacak The Flash filmi konusunda konuşmamaya yeminli gibi duruyorlar. Yine de The Flash hakkındaki haberler önümüzdeki aylarda daha kesin bir görüşe sahip olmamıza yardımcı olacaktır.