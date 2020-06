Dünyada hâlâ etkisini göstermeye devam eden koronavirüs salgını ekonomiyi ve birçok endüstriyi olumsuz etkilemiş durumda. Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden olan sinema sektöründe de birçok film ileri bir tarihe veya önümüzdeki yıla ertelenmişti. Bu bağlamda Disney'de üzerinde çalıştığı yeni Marvel filmlerini ertelemek zorunda kalmıştı. Bugünlerde bu filmlerden birkaçı hakkında yeni detaylar paylaşıldı.

Dünyada hâlâ etkisini göstermeye devam eden koronavirüs salgını ekonomiyi ve birçok endüstriyi olumsuz etkilemiş durumda. Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden olan sinema sektöründe de birçok film ileri bir tarihe veya önümüzdeki yıla ertelenmişti. Disney'de bu olumsuz gelişmelerden epeyce etkilenen şirketlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Disney, hâlihazırda üzerinde çalıştığı Marvel Avengers filmlerini ileri bir tarihe ertelemek zorunda kalmıştı. Fakat bugünlerde bu filmlerden yeni haberler gelmeye devam ediyor.

Tüm dünyadaki sinemaların kapatılmasıyla ve film setlerinde uygulanan koronavirüs önlemeleri dolayısıyla, Disney birçok Marvel filminin çıkış tarihini erteledi. Bazı yapım şirketleri bu dönemde filmlerini dijital olarak vizyona sokup gayet güzel başarılar elde etse de Disney, bu riski almak istemiyor gibi görünüyor. En yakın tarihli olaraksa Disney'in Black Widow filmini bu sene içerisinde yayınlaması bekleniyor.

Black Widow, 6 Kasım'da vizyona girebilir:

Marvel Sinematik Evreni'nin 2020'den 2022 yılına kadar vizyona girecek 4. aşama filmleri arasında bulunan Black Widow, yayınlanacak ilk Avengers filmi olabilir. 6 Kasım tarihinde vizyona girmesi planlanan Black Widow, salgın daha kötü bir hal alırsa tekrar ertelenebilir ya da tamamen Disney+ üzerinden vizyona girebilir.

The Eternals tekrar çekilmeye başlandı:

Disney'in şu an Avengers'a dâhil olmayan en büyük oyuncu kadrosuna sahip Marvel filmi The Eternals, Marvel evreninden daha önce ekranlarda görmediğimiz yeni süper kahramanlara sahip olacak. Asıl olarak bu yıl Kasım ayında çıkması beklenen The Eternals'ın vizyon tarihi daha sonradan Black Widow'a verilmişti ve The Eternals ertelenmişti. Geçtiğimiz günlerde filmde rol alacak olan Salma Hayek'in bir film setinden paylaştığı fotoğrafa göre The Eternals'ın tekrar çekilmeye başlandığı düşünülüyor.

WandaVision dizisi bu yıl yayınlanabilir:

Avengers ekibinden Scarlet Witch'i konu alacak yeni WandaVision dizisinin normal olarak bu sene yayınlanması bekleniyordu. Koronavirüs salgınının ardından bir ses çıkmayan diziyle alakalı, Marvel Sinematik Evreni dâhil birçok markanın resmi oyuncaklarını üreten Pop in a Box, Twitter üzerinden WandaVision'ın bu yıl Aralık ayında ya da 2021 Ocak ayında yayınlanabileceğini duyurdu.

The Falcon and the Winter Soldier bu sene çıkabilir:

Hâlihazırda çekimlerine önümüzdeki birkaç ay içinde başlanacağı düşünülen yeni Captain America dizisi The Falcon and the Winter Soldier hakkında da yeni haberler geldi. Dizide yeni Captain America olarak karşımıza çıkacak olan Anthony Mackie'nin makyaj artisti Latoya Henderson, Instagram üzerinden "Bu yıl siyahi bir Captain America'ya sahip olacağız. Bu yüzden 2020 yılını hemen öyle bir kenara atmayalım." ifadeleri bulunan bir gönderi paylaştı. Bu bağlamda The Falcon and the Winter Soldier'ı bu sene içerisinde izleyebileceğiz gibi duruyor.

Yeni detayları ortaya çıkan diğer Marvel filmleri ve dizileri:

The Falcon and the Winter Soldier ve WandaVision dizilerinden sonra yine Disney+ üzerinden yayınlacak yeni dizi Loki, dizide rol alacak Sophia Dimartino'nun ifadelerine göre önümüzde günlerde çekilmeye başlanacak. Disney, son olarak 21th Century Fox'tan X-Men yayın haklarını satın almasının ardından yeni mutant ve Warriors karakterleriyle ilgili dizi ve filmler de önümüzdeki günlerde duyurulmaya başlanacak. Çekimlerine başlanacak olan Hawkeye dizisine de Echo isimli yeni bir karakterin eklendiği ortaya çıktı. Bunun yanı sıra Disney, Captain Marvel 2'nin yönetmenlik koltuğu için Deborah Chow ile görüşmeye başladı. Son olarakta Disney, yeni Ms. Marvel filmi için oyuncular ile görüşmeye başladı.