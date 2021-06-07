Bir Şirket, Kendi Jetpack Modelinin Test Uçuşunu Paylaştı

Avustralyalı bir şirket olan CopterPack 667 abonesi bulunan YouTube kanalında ilk jetpack modelinin test uçuşunu paylaştı. Söz konusu video, jetpack ile ilgili girişimlerin gittikçe arttığını ve başarı oranının da aynı oranda yükseldiğini gösteriyor.

İnsanları ve otomobilleri uçurmak, yeni nesil girişimcilerin en fazla ilgisini çeken konular arasında bulunuyor. Pek çok şirket, ticari kullanıma uygun VTOL olarak da adlandırılan dikey kalkış yapabilen uçan otomobiller üzerinde çalışırken; bazı şirketler ise insanlara dikey kalkış yeteneği kazandıran jetpack adlı cihazlar üzerinde çalışıyor.

CopterPack isimli adı sanı pek de bilinmeyen Avustralyalı bir şirket, YouTube kanalında yayınladığı bir video ile üzerinde çalıştığı aynı isimli jetpack modelini gösterdi. VTOL araba konseptleri gibi iki adet pervaneli bir sisteme sahip olan CopterPack, ismi açıklanmayan pilotunu başarılı bir şekilde havalanıyor.

CopterPack, yayınladığı video ile jetpack çalışmalarında hangi aşamalara geldiğini göstermiş olsa da söz konusu ürünün teknik detayları hakkında hiçbir bilgi paylaşmadı. Dolayısı ile hemen aşağıdaki videodan ilk test uçuşunu izleyebileceğiniz jetpackin maksimum irtifa kapasitesi, maksimum havada kalma süresi ve diğer özellikleri hakkında bir bilgi bulunmuyor.

İlk test uçuşunda pilotun ne kadar yükseldiğiyle ilgili bir bilgi de bulunmuyor ancak tahminler, CopterPack'in 10-12 metre kadar yerden yükselmeyi başardığı yönünde. Pilot, sorunsuz bir şekilde dikey kalkış ve iniş gerçekleştirebiliyor ki jetpack'in bu konuda başarılı bir denge sistemine sahip olduğu söylenebilir.

CopterPack'in ilk test uçuşunun videosu