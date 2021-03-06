McAfee anti-virüs yazılımının yaratıcısı ve iş insanı John McAfee, ABD'de kripto para piyasalarında spekülasyon yapmak ve kara para aklamakla suçlanıyor. McAfee ile birlikte koruması da suçlananlar arasında.

Pek çoğumuzun adını bildiği McAfee anti-virüs programının yaratıcısı da olan John McAfee ve koruması Jimmy Gale Watson Jr, McAfee'nin Twitter hesabından kripto paraların fiyatlarını yükseltme amacıyla çağrılar yapmakla suçlanıyor.

İddia makamına göre McAfee ve koruması, kripto paraların değerini yükseltecek çağrılarda bulunduktan sonra ellerindeki kripto paraları sattı. Bu satışın ardından da 2 milyon dolar civarında bir kazanç elde ettikleri öne sürüldü.

McAfee'nin bir kez daha başı dertte

Şimdiye kadar ne McAfee'den ne de korumasından konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. 75 yaşındaki McAfee, şu anda İspanya'da farklı vergi suçlamaları nedeniyle gözaltında tutuluyor. İş insanı, kendisi hakkındaki iddiaları reddetmiş olsa da ABD'ye iadesi gündemde.

Watson Jr ise perşembe günü ABD, Teksas'ta yakalandı. Avukatı Arnold Spencer, mahkemede "Jimmy Watson madalyalı gazi ve eski deniz komandosudur. Diğer insanların hakları ve özgürlükleri için savaştı ve şimdi de bugün mahkemenin bu hakları kendisine vermesini beklemesi hakkıdır." ifadelerini kullandı.

Son suçlamalar New York'ta Manhattan federal mahkemesinden geldi. İkilinin Twitter'da çağrı yapmadan önce kripto para aldığı iddia edildi. McAfee'nin Twitter'da bir milyondan fazla takipçisi bulunduğuna da dikkat çekildi.

Yükselişin ardından satış

Aslında Twitter hesabınızdan kripto paralar hakkındaki fikirlerinizi beyan etmenizde hiçbir sorun yok. Sorunun kaynağı, ikilinin yaptıkları çağrının ardından fiyatlar yükselince ellerindeki kripto varlıkları satmış olmaları.

İkilinin ayrıca kripto para girişimlerinden, girişimlerinin reklamını yapmak için 11 milyon dolar gibi bir ödeme aldıkları iddia ediliyor. Bu ödemelerin de girişimlerdeki yatırımcılara bildirilmediği belirtiliyor. Federal hükümet temsilcileri, sosyal medya platformlarının kötüye kullanımıyle, yalan ve kandırmaca ile milyonlarca dolar kazanmakla suçladığı ikilinin araştırılmasını istedi. Davanın sonucu ise merakla bekleniyor.