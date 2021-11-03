ABD’li dev banka JPMorgan, bugün yayınladığı yeni raporunda kripto para piyasasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Banka, Bitcoin için 72 bin dolar hedefinin devam ettiğini söyledi. Bununla birlikte Bitcoin’in ‘adil’ değerini de açıkladı.

Kripto paralara karşı çekimser bir tavır sergileyen Amerika Birleşik Devletleri merkezli dev banka JPMorgan, bugüne kadar yaptığı açıklamalarla peş peşe gündeme gelmişti. Şirket, kripto para piyasasını ve özellikle Bitcoin’i yakından takip ediyor olsa da şirketin CEO’su Jamie Dimon, yaklaşık 5 ay önce yaptığı açıklamada yatırımcılara Bitcoin ve benzeri paralardan uzak durmalarını tavsiye etmişti. CEO, bu paraların hiçbir değerleri olmadığını da eklemişti.

Banka, bugün yaptığı açıklamadaysa bu yazıyı yazdığımız anlarda 63 bin dolar civarına işlem gören Bitcoin’in ‘adil’ değerini açıkladı. Şirket, yayınladığı raporda Bitcoin için 'adil değerin' 35 bin dolar olduğunu belirtti. Öte yandan kripto para yatırımcılarını hem sevindirecek hem de beklentilerini karşılamayacak bir açıklama yaptı.

Bitcoin, 2022’de 100 bin dolar hedefine ulaşabilir:

Aynı raporda JPMorgan, Bitcoin için 73 bin dolarlık fiyat hedefinin uygun bir hedef olarak görünmeye devam ettiğini söyledi. Fakat birçok stratejistin beklediğinin tam tersini söyleyerek Bitcoin’in fiyatında çok hızlı bir şekilde yükseliş yapacağına inanmadıklarını ekledi. Ayrıca Bitcoin’de büyük bir düşüş yaşanmadığı takdirde Bitcoin’in 2022’de 100 bin dolar hedefine ulaşabileceğini ifade etti.

Son olarak şirket, kripto paraların 2022 yılında da diğer yatırım araçlarının üzerinde performans göstermelerinin beklendiğini açıkladı. Fakat 2022 yılındaki bu değer artışının inişli çıkışlı bir yol olacağını söyledi. Yaşanan sert dalgalanmaların kripto tarafındaki cazibeyi de azalttığı ifade edildi.