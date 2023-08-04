Çin'de gümrük memurları, bir adamın hareketlerinde tuhaflık tespit edince üst araması yaptılar. Adamın kaçakçı olduğu, tam 68 adet ikinci el iPhone'u vücuduna yapıştırarak dolaştığı tespit edildi.

Kaçakçılık, küresel çapta oldukça büyük bir problem ve kaçakçılar, her gün daha da ilginç şekillerde karşımıza çıkıyorlar. Hatırlayan okurlarımız vardır; bundan birkaç hafta önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Çin'de vücuduna bağladığı 306 adet işlemciyle yakalanan birisinden bahsetmiştik. Yine buna benzer bir gelişme yaşandı. Bu kez bir kaçakçı, onlarca iPhone'u vücuduna yapıştırmış olarak yakalandı.

Çin'in Gong Bei kentinde yaşanan olayda gümrük memurları, yürüyüşü garip bir adam tespit ettiler. Adam çok yavaş bir şekilde hareket ediyor, diğer insanlar gibi davranmıyordu. Bunun üzerine harekete geçen memurlar, şüphelinin üstünü aramaya karar verdiler. Gümrük memurları, beklemedikleri bir durumla karşılaştılar.

Şüphelinin 68 iPhone'u kaçırmaya çalıştığı tespit edildi

Yapılan arama sonucunda, şüphelinin karnında, belinde ve bacaklarında onlarca iPhone sakladığı tespit edildi. Model bilgisi paylaşılmadı ancak kaçakçının üzerinde tam 68 adet iPhone bulunduğu belirtildi.

Çin'de yaşanan olayın en ilginç tarafı, telefonların ikinci el olmasıydı. Gümrük memurları, yaşanan olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini açıkladılar. Kaçakçının iPhone'ları nereden aldığı ve nereye götürmeye çalıştığı gibi sorular şu an için yanıtsız.