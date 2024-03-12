Amazon, Bahar Fırsatları ile karşımızda. Yüzde 50'ye varan indirimlerle sizler için bazı teknolojik ürünleri listeledik.

Amazon'un Bahar Fırsatları, her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce ürünle birlikte başladı. 11 Mart - 26 Mart tarihleri arasında devam edecek bu kampanyada binlerce üründe hatırı sayılır miktarda indirim uygulanmış oldu.

Bizler de bu kampanya döneminde alınabilecek, sağlam indirime girmiş ürünleri listeleyeceğiz. Her gün bu içeriği güncelleyerek sizlere bu indirim döneminde satın alabileceğiniz yeni seçkiler sunmaya çalışacağız. O zaman hadi listeye…

Rahat bir oyuncu koltuğu arıyorsanız: xDrive Toryum Oyuncu Koltuğu

Bilgisayar gibi uzun saatler geçirdiğimiz yerlerde konfor önemli bir hal alıyor. xDrive'ın oyuncu koltuğu Toryum ise tam olarak bu ihtiyacınıza yönelik bir ürün.

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Enerjiniz hiç bitmesin diyenlere: Anker PowerCore Select 10.000 mAh Powerbank

Dışarıya çıktığınızda şarjım bitti derdini yaşamak istemiyorsanız Anker'in 10.000 mAh'lik bu Powerbank'i ihtiyacınızı karşılayacaktır. Çift çıkışlı bir cihaz olan PowerCore Select, Bahar Fırsatları kapsamında sağlam bir indirime girmiş durumda.

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Oyuncuların vazgeçilmez kulaklığı: Razer Kraken Oyuncu Kulaklığı

Razer ürünlerini seven oyuncular burada mı? Efsanevi kulaklık serisi olan Kraken'in Kuvars Pembesi rengindeki bu modeli, güzel bir indirimle şimdi erişilebilir durumda.

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Kablosuz özgürlüğünün sadelikle birleşimi: Logitech G G305 Lightspeed Oyuncu Mouse

12.000 DPI sensör ve 1 ms bildirim hızı ile her türlü oyunda kullanılabilecek bu mose, 250 saat pil ömrüne sahip. 6 programlanabilir tuştan oluşan oyuncu mouse'u, tercihi sadelikten yana olanların tercihi olacaktır.

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Diş fırçalamayı bir alışkanlık haline getirecek: Oral -B Vitality Pro Şarjlı diş fırçası

Şarjlı diş fırçalarının pek çok avantajı bulunuyor ancak bunların başında diş fırçalama alışkanlığını sağladığını söyleyebiliriz. Uzun ömürlü pili sayesinde uzun seyahatlerinizde de sürekli yanınızda taşıyabilirsiniz.

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Verilerinizi SSD güvencesiyle saklamak için: Sandisk 2 TB SSD Plus

2 TB depolama alanını SSD güvencesiyle birleştirmek ister misiniz. Katı hal sürücüleri sayesinde verilerinize hem daha hızlı ulaşabilir hem de daha güvenli bir şekilde saklayabilirsiniz.

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iPhone'unu kablosuz şarj etmek isteyenlere: Apple MagSafe şarj aleti

Apple'ın kablosuz şarj aleti MagSafe ile iPhone'unuzu 15 W'a kadar hızlarda şarj edebiliyorsunuz. Qi özellikli diğer cihazlarla uyumlu olan MagSafe ile geleceğe bir adım daha yaklaşabilirsiniz.

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F klavye kullanmak istiyorsanız: Apple Touch ID özellikle Magic Keyboard (Türkçe F Klavye)

F klavye seviyorsanız Apple'ın Touch ID özellikli bu klavyesi tam size göre. Ürünün yüzde 50 gibi önemli bir indirime girdiğini de belirtmemiz gerekiyor.

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Küçücük boyutuyla yüksek hızlara çıkabileceğiniz: TP - Link Kablosuz Wireless Adaptör

Özellikle Wi-Fi adaptörü bulunmayan masaüstü bilgisayarlarınızı kablosuz teknolojisi ile özgürleştirmenizi sağlayan bu minik cihaz, 1300 Mbps desteğiyle boyutunun çok üzerinde işler başarıyor.

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