Oyun oynamanın zararlı olup olmadığı tartışması Atari oynadığımız dönemlerden bu yana devam eden bir fenomen. Peki dengeli olduğu sürece oyun oynamak neden mantıklı? Bu konuda yapılmuş bilimsel çalışmalara yakından bakıyoruz.

Çoğu insan bilimsel bir kanıta dayanmadan bilgisayar oyunlarının zihinsel ve bedensel sorunlara yol açtığını düşünmeye devam ederken, diğer yandan bilim insanları oyunların insanlar üzerindeki etkisi üzerine araştırmalar yapıyor.

Kimilerini şaşırtacak, kimilerine ise “Ben demiştim!” dedirtecek araştırma sonuçlarını bu yazımızda sizlerle paylaşıyoruz. İşte sizler için derlediğimiz, oyun oynamanızı ve eTail.com.tr’yi ziyaret etmenizi mantıklı kılacak 5 sebebi derledik.

Oyunlar, karar verme yetinizi geliştirir:

Not: Görsel Türk geliştiricilerin Pawn of the Dead isimli satranç oyunundan.

Rochester Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, oyunların karar verme yeteneğimizi nasıl etkilediğine dair bizlere önemli fikirler verdi. Hareket eden görselleri takip etmemizi gerektiren bir aksiyon oyununun, duyusal verileri algılama ve doğru karar verme mekanizmalarına faydası olup olmadığına dair yapılan bu araştırmada, daha önce oyun tecrübesi olmayan, genç yetişkinlerden oluşan ilk gruba, 50 saat boyunca bir aksiyon oyunu oynatıldı. Aynı yaşlardaki ikinci gruba ise yavaş ilerleyen bir strateji oyunu oynatıldı.

Sonuç olarak aksiyon oyunu oynayan grubun, oyundaki hızlı görseller ve anlık gelişen olayların getirdiği duyusal verileri analiz ederek daha doğru kararlar verdiği ortaya çıktı. Araştırmayı yapan bilim insanları, tezlerini bir adım ileri taşıyarak Call of Duty, Counter Strike gibi FPS oyunlarının beynin alt seviye algısal fonksiyonlarını önemli ölçüde geliştirdiğini dile getirdi. (Kaynak)

Oyunlar, sanılanın aksine görme duyunuzu geliştirir:

Player Unknown Nam-ı diğer PUBG

Oyun severlerin neredeyse tamamı, küçüklüklerinde en az bir kez ebeveynlerinin “kalk artık bilgisayarın başından, gözlerin bozulacak” şeklindeki serzenişlerine tanık olmuştur. Evet, ekrana baktığımızda daha az göz kırptığımız için ebeveynlerimiz belki haklı olabilirler. Daha az göz kırptığımız durumlarda göz kuruluğu yaşayabilir, gözlerimiz normalden fazla yorulabilir.

Ancak yine Rochester Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre, FPS oyunları oynayan kişilerin, daha yavaş oyunlar oynayanlara kıyasla görme yeteneğinin daha gelişmiş olduğu ortaya çıktı. Araştırmanın başındaki Daphne Bavelier, Kontrast Hassasiyet İşlevi adı verilen, renkli bir arka planda grinin tonları arasındaki farkı daha iyi ayırt edebilme yeteneğinin, FPS oyuncularında daha çok geliştiğini açıkladı.

Oyunlar, asosyal olmanızı engelleyebilir

Son dönemlerin popüler oyunu Valorant’tan bir görsel

Oyun oynayanlara yönelik en üzücü önyargılardan biri de onların asosyal olduğunun varsayılmasıdır. Odasından çıkmadan günlerce bilgisayar veya konsol başında vakit geçiren oyuncuların var olması, oyuncuların tamamının asosyal olduğu anlamına gelmiyor.

İngiltere ve Kanada’daki iki farklı kuruluşun yaptığı araştırmada, asosyallik belirtilerinin oyuncular arasında ne kadar yaygın olduğu incelendi. Birbirinden bağımsız yürütülen her iki araştırmada da oyuncuların sanılanın aksine günlük sosyal aktivitelere katıldığı, hatta sosyal ortamlarda en konuşkan ve arkadaş canlısı kişiler olduğu gözlemlendi. Ayrıca oyuncuların, sevdikleri ortak oyunlar yardımıyla, oyun oynamayanlara göre aralarında daha güçlü ilişkiler kurduğu belirlendi. (Kaynak)

Oyunlar, öğrenme yeteneğinizi geliştirir

Bilimsel olarak kanıtlandı: Starcraft benzeri oyunlar zekayı arttırıyor

Oyunların derslerde kötü notlar alınmasına sebep olduğu şeklindeki ortak görüşe karşın, İngiltere’de yapılan bir araştırma, bazı video oyunlarının beyin esnekliğini arttırabileceğini ortaya çıkardı. London College Üniversitesi ve Queen Mary Üniversitesi’nde ortak yürütülen çalışmada, 72 gönüllü, altı ila sekiz haftalık dönemde, 40 saatliğine Starcraft ve The Sims oyunlarını oynadı.

Yavaş ilerleyen bir simülasyon oyunu olan The Sims’i oynayan gönüllülere karşın hızlı ilerleyen, gerçek zamanlı bir strateji oyunu olan Starcraft oyuncularının, oyun süresince bilişsel esnekliklerinin daha çok artış gösterdiği, oyun süresince daha çok bilgi elde ederek bunları kullandığı ortaya çıktı.

Yavaş ilerleyen oyunlar aynı faydayı göstermese de sürekli planlama ve ileriyi düşünme yeteneği gerektiren oyunların bizi eğlendirirken, daha hızlı öğrenen bireyler haline getirmesi gerçekten güzel bir haber! (Kaynak, Kaynak)

Oyun oynamak el-göz koordinasyonunu geliştiriyor

Bu resmin bir oyundan alındığını kim iddia edebilir ki!

Profesyonel hayatımızda bazı işler, ortalama bir insandan daha iyi el-göz koordinasyonuna sahip olmamızı gerektirebiliyor. Örneğin cerrahlar, bir operasyonu başarıyla tamamlamak için yıllarca gördükleri tıp eğitiminin yanı sıra, güçlü el-göz koordinasyon becerilerine de ihtiyaç duyuyorlar. Bu nedenle birçok başarılı cerrah, eğitim ve pratik yapma amacıyla sanal ameliyat operasyonlar gerçekleştiriyorlar.

Hazır sanal ameliyat demişken, sizleri Texas Medical Branch Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya davet edelim. Araştırmada lise öğrencileri, üniversite öğrencileri ve tıp asistanlarından oluşan bir grubun, sanal ortamda operasyon (ameliyat) yapmaları sağlanmış. Hangi grubun daha başarılı olduğunu tahmin edebilir misiniz? Biz söyleyelim: lise öğrencileri. (Kaynak)

Neden mi? Çünkü lise öğrencileri günde en az iki saat bilgisayar oyunu oynarken, araştırmaya dahil edilen tıp asistanları oyunlara hiç vakit bulamadığını belirtimiş. Yine de bu araştırmanın oyunların el-göz koordinasyonu üzerine yapıldığını belirtip, tıp asistanlarının gerçek bir ameliyatta diğerlerine göre tabi ki daha başarılı olacağını belirtelim.

Öte yandan otomobil ehliyetini Gran Turismo’ya, uçuş ehliyetini Flight Simulator’a borçlu olan birçok kişi, gerçek hayattaki refleks, beceri ve özgüveni oyunlar sayesinde elde ediyorlar.

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