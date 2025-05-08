Bir AirPods'un çakma olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? İşte sahte Airpods'u anlama yolları.

Apple’ın kablosuz Bluetooth kulaklıkları olan AirPods modelleri sunduğu özelliklerle piyasadaki en iyi kulaklıklar arasında yer alıyor. Ancak her üründe olduğu gibi sık sık çakma (sahte) AirPods modelleriyle de sıkça karşılaşıyoruz. Peki AirPods’un sahte olduğu nasıl anlaşılır?

AirPods modellerinin sahte olduğunu anlamanın birçok yolu var. Bazıları çok gerçekçi dursa bile sahte olduğunu anlayabilirsiniz. Biz de bu içeriğimizde sahte olduğunu anlamanın yollarına bakacağız.

Sahte AirPods’u anlama yöntemleri:

Kulaklık malzemesini ve şarj kutusunu kontrol edin

Seri numarası kontrolü yapın

Cihazı açmadan önce kutusunu inceleyin

Ses kalitesine bakın

Fiyatları karşılaştırın

Telefonunuza bağlayıp orijinalliğini görün

“Bul” uygulamasını kullanın

Siri komutu ve dokunmatik özellikleri deneme

Kulaklık malzemesini ve şarj kutusunu kontrol edin

*AirPods 4 ANC (sol) & AirPods Pro 2

Yapabileceğiniz ilk şey, kulaklığın ve şarj kutusunun ne kadar kaliteli bir malzemeden yapıldığıdır. Apple’ın kendi ürünü yüksek kalitede hissettiren alimünyum, geri dönüştürülmüş plastik gibi şeyler kullanıyor. Ancak çakma ürünlerde çok daha ucuz hissetiren ve kolay parçalanan malzemeler görebilirsiniz. Ayrıca "Designed by Apple in California" gibi Apple'a ait ifadeler gördüğünüzden emin olun.

Ayrıca boyutlarını da kontrol etmekte fayda var. Apple’ın sitesinden orijinal cihazların boyularına ulaşabilirsiniz. Onları elinizdeki cihazla karşılaştırıp sahte olup olmadığını anlamak mümkün. Örneğin AirPods Pro 2 modelinde kutunun genişliği 60,6 mm, yüksekliği 45,2 mm, ağırlığı ise 50,8 gram olarak karşımıza çıkıyor. Kulaklıklarda ise 30,9 mm yükseklik, 21,8 mm genişlik ve 5,3 gram ağırlık var. Sahte bir modelin bu oranları tutturması çok zor.

Seri numarası kontrolü

Adım #1: Kulaklık telefonunuza bağlıysa “Ayarlar”a girin.

Kulaklık telefonunuza bağlıysa “Ayarlar”a girin. Adım #2: Bluetooth bölümüne basın.

Bluetooth bölümüne basın. Adım #3: Listeden AirPods’unuzu bulup onun sayfasına girin ve seri numarası kısmından numarasını öğrenin.

Listeden AirPods’unuzu bulup onun sayfasına girin ve seri numarası kısmından numarasını öğrenin. Adım #4: Buradaki bağlantı üzerinden seri numarasını girip kontrol yapın.

Seri numarasını cihaz telefonunuza bağlı değilse nasıl öğrenebilirsiniz?

Direkt olarak geldiği kutu üzerinde seri numarası yazıyor.

Şarj kutusunu kapağını açtığınızda iç kısımdan seri numarasına ulaşabilirsiniz.

Bir AirPods modelinin gerçek olup olmadığını anlamanın en iyi yolu seri numarası kontrolüdür. Numarayı direkt Apple’ın sitesine girdiğinizde cihaz karşınıza çıkıyorsa AirPods’unuz orijinaldir. Çıkmıyorsa maalesef sahte bir ürünle karşı karşıyasınız.

Kutusunu inceleyin

*AirPods Pro 2 kutu içeriği.

AirPods modelleri, Apple’ın diğer ürünleri gibi o beyaz ikonik kutu tasarımlarından biriyle gelir. Direkt olarak bu kutuyu kontrol ederek sahteliği anlamanız mümkün. Seri numarası gibi bilgiler kutuda yazacaktır. Ayrıca içinden kulak silikonları, USB-C şarj kablosu gibi şeyler de yer alıyor. Bunların eksikliğinde veya farklı şeyler yer aldığında cihazdan şüphelenebilirsiniz.

Ses kalitesine bakın

AirPods modelleri şu anda piyasadaki en öne çıkan kulaklıklar arasında. Bu da yüksek kalitede ses verebiliyorlar demek. Ayrıca Pro model ve AirPods 4’te etraftaki sesi çok iyi kesen aktif gürültü engelleme var. Bu özelliğin çalışıp çalışmadığını deneyebilirsiniz. Eğer yoksa veya kötüyse orijinal değil demektir. Ses kalitesinin de kötü olduğunu düşünüyorsanız cihazın sahte olma ihtimali yüksek.

Örneğin orijinal AirPods Pro 2 modelinde, şeffaflık modu, adaptif ses, işitme yardımı, IP54 suya ve toza dayanıklılık gibi birçok önemli özellik var. Bunların hepsini tek tek kontrol edip cihazı anlamanız mümkün.

Fiyatları karşılaştırın

Tabii ki bir AirPods satın almadan önce sahte olup olmadığını fiyatından anlayabilirsiniz. Piyasada çok fazla AirPods çakması ürün ucuz fiyatlara satılıyor. Ancak bazılarını yakın fiyatlara da satabiliyorlar. Direkt Apple’ın buradan ulaşabileceğiniz sitesi üzerinden resmî fiyatları kontrol edebilirsiniz. Fiyatları karşılaştırdığınızda sahte olup olmadığını anlamanız mümkün.

Bunun yanı sıra satın almadan önce ürün yorumları gibi şeyleri de kontrol etmenizde fayda var. Daha önce satın alanların paylaştıkları ürün hakkında detayları öğrenmenizi sağlayacaktır.

Telefonunuza bağlayıp orijinalliğini görün

Kulaklığı aldınız ancak orijinalliğinden emin değilsiniz. Direkt onu telefonunuza bağlayıp öğrenmeniz mümkün. Birçok sahte model iPhone’lara kolayca bağlansa da orijinaller direkt olarak o cihazın AirPods olduğunu söylüyor ve sizden isim vermenizi istiyor. Gerçek bir AirPods varsa Apple ekosisteminin başarılı olması nedeniyle açtığınız an telefonunuzda karşınıza çıkacaktır.

Bul uygulamasını kullanın

Bul uygulaması tamamen Apple cihazlarına özel bir uygulama. Bir AirPods bağladığınızda “Bul” uygulamasına girip onu görebilirsiniz. Orijinal olmayan bir AirPods, Bul uygulamasında kesinlikle görünmez. O yüzden sahteliği anlamanın hızlı bir yolu diyebiliriz.

Siri ve dokunmatik özellikleri kullanma

Orijinal bir AirPods, direkt olarak “Hey Siri” komutunu anlayacak şekilde gelir. Sahte modellerde ise bunu görmezsiniz. Kulaklığı taktığınızda Siri size yanıt verebiliyorsa orijinal olma ihtimali çok yüksek diyebiliriz.

Ayrıca AirPods modellerinin bazı dokunmatik kontrolleri var. Örneğin bir kere basmak medya oynatıp durduruyor, iki kere basmak arama sonlandırıyor, basılı tutmak dinleme modları arasında geçiş yaptırıyor, aşağı yukarı kaydırmak ses düzeyini ayarlamayı sağlıyor. Bunları deneyerek orijinalliği anlamanız mümkün.

AirPods modellerinin sahte olup olmadığını anlamanız bu yöntemlerle mümkün. Sizin bildiğiniz başka yöntemler varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz.