Apple'ın watchOS 12'de de visionOS benzeri bir tasarım benimseyeceği iddia edildi. Ayrıca Apple Watch'a Apple Intelligence geleceğine dair pek güven vermeyen bir iddia da ortaya atıldı.

Apple, haziran ayında gerçekleştireceği WWDC 2025 ile yeni işletim sistemi sürümlerini bizlerle buluşturacak. Ana odak iOS 19 olsa da watchOS, macOS gibi sistemlerinde yeni sürümlerini göreceğiz. Şimdi ise watchOS ile ilgili önemli iddialar var.

The Verifier tarafından ortaya atılan iddiaya göre watchOS 12’de de önemli tasarım değişiklikleri görebiliriz. Buna göre tıpkı iOS 19’da olduğu gibi Apple Watch'larda da Apple Vision Pro işletim sistemi visionOS’ten ilham alan bir tasarım dili benimsenebilir.

Apple Intelligence desteği gelebileceği konuşuluyor

İddiaya göre visionOS’in yuvarlak uygulama logolu, karma gerçeklik gözlüğü tasarım dili, Apple Watch’lara da aktarılacak. Menüler, logolardan yenilikler yaşanacak, yarı saydam bir tasarım gelecek ve arayüzün genel görünümü değişecek. Bu iddianın önceki sızıntılarla da uyumlu olduğunu belirtleim. Yani visionOS benzeri bir watchOS tasarımı gerçekten gelebilir.

Ancak raporda çok dikkat çeken bir iddia daha var. Buna göre Apple, yapay zekâ özellikleri Apple Intelligence’ı Watch modellerine de entegre edebilirmiş. İlk başta Ultra modelde sunulacağı, sonraki yıl ise diğer modellere geleceği aktarılmış. Genmoji ve bildirim özetleme özelliklerinin öne çıkacağı, ertelenen Siri’nin de bir gün Watch modellerine ekleneceği de iddialar arasında.

Bu iddiaya şimdilik pek güvenmemek gerektiğini belirtmeden geçmemek gerekiyor. Şimdiye kadar hiçbir sızıntı kaynağı Apple Watch’a cihaz içi Apple Intelligence geleceğini söylememişti. Bu kaynak da öyle çok bilinen bir kaynak olmadığı için doğru çıkma ihtimali düşük.

Zaten Apple Intelligence’ın mevcut hâlini kullanmak için en az 8 GB RAM’e sahip bir Apple silikon çipine ihtiyaç var. Watch modellerinin RAM’i ise yalnızca 1 GB. Yani cihaz içinde desteklemesi şu anki hâliyle imkânsız. Yani yakın zamanda bu tarz bir gelişmeyi muhtemelen görmeyeceğiz. Olabilecek tek şey, cihaz içi çalıştırmak yerine iPhone üzerinden yapılan özellikleri gösterme gibi bir şeyin yapılması. Bunun da olup olmayacağı belirsiz.