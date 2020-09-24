Televizyon ve Bilgisayarlardan KDV Alınması Teklif Edildi

CHP Milletvekili Lale Karabıyık, meclise sunmuş olduğu yeni kanun teklifi ile pandemi süresince tablet, televizyon ve bilgisayarlardan KDV alınmamasını talep etti.

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, TBMM’ye sunmuş olduğu yeni kanun teklifi ile televizyon, bilgisayar ve tabletlerden KDV alınmamasını meclis gündemine getirdi.

Karabıyık, söz konusu kanun teklifine gerekçe olarak ise koronavirüs pandemisi nedeniyle okulların uzaktan eğitim sürdürüyor ve bu vesileyle televizyon, bilgisayar ve tabletlerin birer eğitim aracı haline gelmesini gösterdi.

"Öğrenciler için masaüstü/dizüstü bilgisayar ya da tablet sahibi olmak bir zorunluluk haline gelmiştir"

Yüksekokul ve üniversitelerin de üniversite yönetiminin inisiyatifine bağlı olarak tıpkı ilk ve ortaokullar gibi uzaktan eğitime geçiş yaptığını hatırlatan Lale Karabıyık, sözlerine şu şekilde devam etti;

“Bu nedenle, eğitimin her kademesindeki öğrenciler için masaüstü/dizüstü bilgisayar ya da tablet sahibi olmak bir zorunluluk haline gelmiştir. Ailelerinin gelir düzeyi nedeniyle evinde uzaktan eğitime erişebileceği hiçbir araç olmayan çocukların uzaktan eğitimden mahrum kalmaması için bu ürünlerden pandemi süresince KDV alınmaması gerekmektedir.”

Ailelerin gelir seviyeleri arasındaki farklar nedeniyle uzaktan eğitim sisteminde öğrenciler arasında eğitim materyali farkı ortaya çıktığını ifade eden Karabıyık, söz konusu teknolojik ürünlerden vergi alınmaması haline öğrencilerin daha eşit uzaktan eğitim imkanına kavuşacağını belirtti.

Karabıyık’ın teklifi, 30.06.2021 tarihine kadar yapılacak televizyon, masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve tablet alışverişlerinde katma değer vergisi (KDV) alınmamasını içeriyor.