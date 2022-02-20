Kanye West, Yeni Albümünün Yayınlanacağı Platformu Açıkladı

Kanye West, yeni albümü Donda 2'yle ilgili Instagram hesabından yeni açıklamarda bulundu. West, yeni albümün Youtube ve Spotify gibi platformlarda yer almayacağını, sadece kendi plaformu olan Stem Player'da yayınlayacağını açıkladı.

Kanye West bu günlerde eski eşi Kim Kardashian’a ve onun yeni sevgilisine kafayı resmen takmış durumda. Kim Kardashian’ın yeni bir aşka yelken açmasının ardından, Kanye West Instagram üzerinden üzgün olduğunu söylediği ve tekrar bir aile olmak istediğini söylediği birçok paylaşım yaptı. Bunlar da yetmezmiş gibi Kim’in evinin karşısındaki 4,5 milyon dolarlık evi satın alarak, ayrı olsalar da eski eşinden uzak kalamadığını gösterdi.

Kanye West, onun adına üzüldüğümüz bu paylaşımlarına bir süredir ara vermişti. Kim’le ayrılıklarını yavaş yavaş kabullendiğini düşündüğümüz West, sosyal medya hesabındaki Kim Kardashian hakkındaki paylaşımlarını kaldırdı ve yeni albümü Donda 2’nin duyurusunu yaptı.

Donda 2, sadece Stem Player üzerinden yayınlanacak

Paylaştığı 14 yeni Instagram postuyla yeni albümünü tanıtan Kanye West, albümünü Apple, Amazon, Spotify veya Youtube’dan yayınlamayacağını açıkladı. Sanatçıların, endüstrinin kazandığı paranın sadece %12’sini alabildiğini söyleyen West, “Müziği bu baskıcı sistemden kurtarmanın ve kontrolü ele almanın zamanı geldi” diyerek yeni albümünün sadece kendi platformu olan Stem Player’dan yayınlanacağını duyurdu.

Bir çeşit müzik çalar olan Stem Player üzerinden bir albüm yayınlamak, günümüzde oldukça riskli bir seçim gibi görünüyor. Sonuçta albümü çok beğenip, her an dinlemek istediğiniz bir dünyada yanınızda sürekli bu küçük müzik çaları taşımanız gerekecek. Kanye West, bu hamlesiyle belki Stem Player satışlarının artmasını sağlayabilir ancak yine de albümün daha az dinlenmesi de fazlasıyla yüksek bir ihtimal.

Peki nedir bu Stem Player?

Stam Player, sadece 8 GB'lık depolama alanına, kulaklık ve jak girişine, Bluetooth’a, ve şaşırtıcı derece güçlü bir hoparlöre sahip. İlginç özelliklerinden bir diğeri ise kullanıcıların dinlediği her şarkıyı davul, bas, vokal gibi öğelerine ayırabilecek olması. Bu ışıl ışıl ve minik müzik çalar, sitesinde 200 dolardan satışa sunuldu. Yani Kanye West’in yeni albümünü dinlemek için hayranlarının önce 200 dolarlık bu müzik çalara sahip olması gerekiyor.

İşte Kanye West'in yeni albümü ve Stem Player ile ilgili o paylaşımları