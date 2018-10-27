Karşınızda Dünyanın En Güçlü Üçüncü Süper Bilgisayarı

Kaliforniya'daki gizli bir devlet laboratuvarında bulunan bu süper bilgisayar, dünyanın en güçlü üçüncü bilgisayarı olarak adlandırılıyor.

Sierra adı verilen bu görkemli makine, dünyanın en güçlü üçüncü bilgisayarı olma ünvanına sahip. Yapımı 4 yıl süren bu süper güçlü bilgisayarın tanıtımı Kaliforniya'daki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nda yapıldı. Laboratuvar ve Enerji Departmanı bu projede IBM, NVIDIA ve Mellanox ile birlikte çalıştı. Sierra için görüşmeler 2012 yılında başladı ve 2014 yılında proje aşamasına geçildi.

Bir saniyede 125 katrilyon hesaplama yapabilen bu bilgisayarın simülasyonları, normal bir masaüstü bilgisayarın yapabileceği her şeyden 100.000 kat daha gerçekçi. Sierra'dan daha güçlü sadece iki bilgisayar mevcut. Çin'deki Sunway Taihulight isimli bilgisayar dünyanın en güçlü ikinci bilgisayarı konumudayken ilk sırada ise IBM'nin Summit isimli bir bilgisayarı bulunuyor.

NVIDIA’nın Hızlandırılmış Bilgi İşlem Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Ian Buck, “Bu makinenin bir saniyede yapabileceği hesaplamaları yapmak normalde 10 yılımızı alıyor'' diye konuştu. Sierra'nın yaratıcılarına göre, böylesine büyük bir elektronik beyni beslemek yaklaşık 11 ila 12 megavatlık bir enerjiye ihtiyaç duyuyor, bu da kabaca 12.000 konutun harcadığı enerjiye denk geliyor. Şu anda, Sierra kanser tedavileri geliştirmeye yardımcı olma ve travmatik beyin hasarları konusunda tıbbi laboratuvarlarla işbirliği yapıyor.

Hükümetlerin stoklarındaki 4000 nükleer silahın çoğu yaşlanıyor. Sierra 2019'un başlarında seri üretime geçtiğinde, çok gizli hükümet faaliyetlerine odaklanacak ve bu silahların güvenliğini ve güvenilirliğini test etmek için, silahları ve insanları tehlikeye atmadan simülasyonlar kullanacak. Nükleer silahlara odaklanmanın yanı sıra bu süper bilgisayar, kanserin, depremlerin ve daha fazlasının etkilerini tahmin etmek için simülasyonlar oluşturabilir. Başka bir deyişle, 3 boyutlu sorulara cevap verebilir. Sierra'yı özellikle farklı kılan şey, işlem ünitelerini birbirine bağlayan ve daha güçlü bir bellek sağlayan NVidia'nın tanıttığı NVLink teknolojisidir.

Sierra, bu laboratuvarın inşa edeceği son süper bilgisayar olmayacak. "El Capitan" adında yeni bir süper bilgisayar üzerinde çalıştıklarını ifade eden yetkililer yeni bilgisayarın saniyede 1 kentilyon işlem yapacağını açıkladı. Bu da Sierra'dan 10 kat daha güçlü bir bilgisayar demek oluyor. Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarları sözcüsü Jeremy Thomas, Sierra süper bilgisayarı Bitcoin madenciliği için kullanmayacaklarını da belirterek bütün dünyanın merak ettiği bir soruyu da cevaplamış oldu. Bakalım önümüzdeki yıllarda teknolojinin de bir hayli gelişmesiyle Sierra gibi yeni süper bilgisayarlar karşımıza çıkacak mı?