Apple'ın katlanabilir iPad'i ertelediği öne sürüldü. İddiaya göre şirket, bu cihazı katlanabilir iPhone'un tanıtıldığı yıl bizlerle buluşturacak.

Apple’ın katlanabilir cihazlar sektörüne giriş yapacağı çok uzun süredir konuşuluyordu. Düzenli olarak da bu konu hakkında iddialar ortaya atıldığını görüyorduk. İddiaların çoğunda, şirketin katlanabilir bir iPhone geliştirdiği belirtiliyordu. Aynı zamanda iPad ve Mac karışımı bir katlanabilir cihazın geleceği de ifade ediliyordu.

Katlanabilir iPad’in çıkışının normalde 2025’te, yani önümüzdeki yıl gerçekleşeceği konuşuluyordu. Ancak analist Jeff Pu’nun tahminlerine göre şirket, bu cihazı erteleyerek çıkışını 2026’ya itti.

2026’da 2 tane katlanabilir Apple ürünü görebiliriz

Bu ertelemeyle birlikte 2026’nın Apple için çok önemli bir yıl olabileceği iddiaları güçlenmeye başladı. Öyle ki iddialar, şirketin o yıl içinde iki ayrı katlanabilir cihazını duyuracağını gösteriyor. Bu cihazlar, katlanabilir iPhone (muhtemelen dikey katlanabilir) ve katlanabilir iPad/Mac karışımı cihaz olacak.

Bu cihaza katlanabilir iPad de, Mac de denebilir. Tüm sızıntılar, tamamen ekrandan oluşan katlanabilir bir Mac olabileceğini söylüyor. Yani bir nevi aynı fikir aynı. Bu yüzden karışımı diyoruz. Cihazın 18,8 inçlik bir ekranla gelmesi bekleniyormuş.

Analistlerin iddiasına göre ilk olarak katlanabilir iPad/Mac cihazını göreceğiz. Yani bu cihaz Apple’ın ilk katlanabilir ürünü olarak kayıtlara geçecek. 2026’nın ikinci çeyreğinde tanıtılacağı tahmin ediliyor. Apple’ı direkt olarak katlanabilir telefon sektörüne sokacak olan iPhone’un ise 2026’nın sonlarına doğru tanıtılacağını ekleyelim.

Teknoloji devinin katlanabilir cihazları hakkındaki bilgilerimiz şimdilik bu kadar. Eğer iddialar doğruysa cihazları görmek için hâlâ uzun bir süre var. Tarih yaklaştıkça haklarında daha fazla bilgi edinebileceğiz.