Katlanabilir iPhone'un Maketi Ortaya Çıktı: İşte Böyle Görünecek

Apple’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı katlanabilir iPhone modeliyle ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı. maket görüntüler cihazın tasarımını gözler önüne sererken, üretim sürecindeki sorunlar nedeniyle çıkış tarihinin ertelenebileceği iddiaları da gündeme geldi.

Katlanabilir iPhone'un Maketi Ortaya Çıktı: İşte Böyle Görünecek
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Apple’ın yıllardır konuşulan katlanabilir iPhone planları, yeni sızıntılarla birlikte yeniden gündem oldu. Ortaya çıkan maket dummy görüntüleri, cihazın tasarım dili hakkında şimdiye kadarki en net fikirlerden birini sunuyor.

Paylaşılan görseller, Apple’ın klasik tasarım anlayışını katlanabilir form faktörüne nasıl uyarlayacağını gözler önüne sererken, cihazın alışılmış katlanabilir telefonlardan farklı bir yaklaşım benimseyebileceğini gösteriyor.

Katlanabilir iPhone'un Maketi Ortaya Çıktı: İşte Böyle Görünecek
Apple, alışılmışın dışında bir katlanabilir tasarım tercih edebilir

HFR-j0JaIAAxXY6

Sızıntılara göre Apple’ın üzerinde çalıştığı katlanabilir iPhone, kitap gibi içe doğru katlanan bir yapıya sahip olacak. Ancak en dikkat çekici detay, cihazın açıldığında oldukça geniş bir ekran formu sunması. Bu da iPad benzeri bir kullanım deneyimine işaret ediyor.

Dummy model, Apple’ın ekran oranı konusunda rakiplerinden ayrışabileceğini ortaya koyuyor. Şirketin, sadece katlanabilir olmak yerine üretkenlik odaklı daha geniş bir ekran deneyimi sunmayı hedeflediği düşünülüyor.

Teknik beklentiler ve tasarım detayları

Ortaya çıkan bilgilere göre cihazın ince bir gövde yapısına sahip olması ve katlandığında kompakt bir telefon, açıldığında ise tablet benzeri bir deneyim sunması bekleniyor. Apple’ın özellikle ekran kırışıklığı sorununu minimuma indirmek için özel çözümler geliştirdiği de konuşuluyor.

Bunun yanı sıra dayanıklılık, menteşe yapısı ve ekran teknolojisi gibi kritik alanlarda Apple’ın henüz istediği seviyeye ulaşamadığı ve bu nedenle geliştirme sürecinin uzadığı belirtiliyor.

Çıkış tarihi ertelenebilir: Üretim sürecinde sorunlar var

HFR-j2Qa4AAntLz

Son sızıntılar yalnızca tasarımı değil, aynı zamanda cihazın geleceğine dair önemli ipuçları da veriyor. İddialara göre Apple, katlanabilir iPhone’un üretim sürecinde bazı teknik zorluklarla karşı karşıya.

Bu sorunlar arasında özellikle ekran dayanıklılığı, menteşe mekanizması ve uzun ömürlü kullanım gibi konular öne çıkıyor. Apple’ın kalite standartlarını karşılamayan bir ürünü piyasaya sürmek istemediği için lansmanı erteleyebileceği ifade ediliyor.

