Korkunç İddia: Telefon Fiyatlarına %40 Zam Geliyor!

General Mobile Yöneticisi İlkay Cihaner, akıllı telefon fiyatlarına bu yıl %40 zam gelebileceğini açıkladı.

Gökay Uyan

Akıllı telefıonlar, dünya genelinde yaşanan RAM krizi ve savaş gibi durumlardan ciddi anlamda olumsuz etkileniyor. Öyle ki bunların maalesef fiyatları da etkilemesi kaçınılmazdı. Şimdi ise Türkiye’deki telefon fiyatları konusunda kullanıcıları üzecek yeni açıklamalar geldi.

General Mobile’ın Strateji ve İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner, Türkiye Gazetesi’nden Ömer Temür’e röportaj verdi. Röportajda, çok yakında telefonlara büyük zamlar göreceğimizin sinyallerini verdi.

Telefon fiyatlarına %40 zam gelecek

Cihaner, akıllı telefon fiyatlarında artışın kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Aktardığına göre çip üretiminde önemli olan helyum gazıyla ilgili yaşanan bir problem ve aynı zamanda devam eden bellek krizi gibi birden fazla nedenden dolayı 2026 yılı sonuna doğru telefon fiyatları %40 oranında artabilir. Açıklamasının tamamı şu şekilde:

“Helyum gazı, çip üretiminde ‘wafer’ adı verilen plakaların temizlenmesinde kullanılan temel bir madde. Bu işlemin dünyada bilinen başka bir ikamesi veya alternatif gazı bulunmuyor. Dünyadaki helyum tedarikinin üçte birini sağlayan Katar’daki üretim tesisinin vurulması küresel arzda ciddi bir açığa yol açtı. Sektörün hâlihazırda yaklaşık 6 aylık bir helyum stoku bulunuyor. Bu stoklar tükendiğinde çip üretiminde büyük bir sıkıntı bekleniyor.

Diğer yandan telefonlarda kullanılan bellek fiyatları da 2-3 kat, hatta bazı segmentlerde 5 dolardan 50 dolara kadar arttı. Üreticiler şu an ellerindeki eski ve daha ucuz maliyetli stokları kullanarak fiyatları dengelemeye çalışıyor. Ancak bu stoklar eridikçe, yeni ve çok daha yüksek maliyetli bileşenlerin fiyatlara yansıması kaçınılmaz olacak. Türkiye’deki telefon fiyatlarının 2026 yılı sonunda, 2025 yılına kıyasla yüzde 40 oranında artmasını bekliyorum.”

