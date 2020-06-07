Keanu Reeves’in Dublörü: Hakkında Duyduklarınız %110 Doğru

Hollywood’un muhtemelen en alçakgönüllü ve nazik aktörlerinden biri olan Keanu Reeves hakkında internette pek çok hikaye dolanıyor. Aktörün dublörüne göre aktör hakkında duyduğumuz bu hikayeler %110 doğru.

Hollywood’un önde gelen aktörlerinden biri olan Keanu Reeves hakkında internette pek çok hikaye anlatılıyor. Genel olarak bu hikayelerde Reeves’in ne kadar nazik ve alçakgönüllü olduğu ifade ediliyor.

Hollywood gibi aktörlerin genellikle narsist karakteristikleri gösterdiği bir ortamda Reeves, geçmişinde yaşadıklarının da etkisiyle alışılmış yıldız profilinden çok farklı bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Yakın zamanda oyuncunun dublörü Jeremy Fry da bu konuya değindi.

“Hakkında duyduğunuz tüm iyi şeyler %110 doğru”

John Wick serisinde Reeves’in dublörü olan Jeremy Fry, aktörden bahsederken “O bir şeyler veren, bencil olmayan, durmadan çalışan biri. Onun hakkında duyduğunuz tüm iyi şeyler %110 doğru. Gelip size, “Hey, Laguna Seca’ya gitmek ister misin?” diye soruyor ve Keanu Reeves bir yere gitmek isteyip istemediğinizi sorduğunda evet diyorsunuz.” dedi. Görünüşe göre Reeves’in çok iyi bir planı varmış.

“Meğerse iyi bilinen yarış pisti Laguna Seca’yı kiralamış, ve iki günlüğüne özel olarak kiralamıştı. Orada seksen kadar arkadaşı ve tanıdığı bulunuyordu. Orada ünlüler, farklı sektörlerden insanlar vardı, çok geniş kesimden insanlar. Bizi yerel otellere yerleştirdi, kahvaltı, öğle ve akşam yemeği sağladı. Benim için bu zaman, pek çok farklı nedenden dolayı özeldi.”

Hollywood’un nezaket ve cömertlikle bilinen isminin bu şöhretini, beyazperdenin en acımasız karakterlerinden olan John Wick ve dünyayı değiştiren The Matrix savaşçısı NEO gibi karakterlerle sağlamış olması ise bir başka nokta. Reeves günlük yaşamında Bill and Ted filmindeki haline daha yakın duruyor.

Reeves geri dönecek

Keanu Reeves’in oldukça çalışkan olduğunu ve gerektiğinde her görevi yerine getirdiğini söyleyen dublör, ünlü oyuncuları aksiyon sahnelerinde görmenin ilginç olduğunu söylüyor. Fry’a göre Reeves, yönetmeni Chad Stahelski ve Darren’a güveniyormuş.

John Wick serisinin dördüncü filmi şu anda yapım aşamasında. Reeves ayrıca Bill and Ted Face the Music adlı filmle de gelecek. Yapımın ilk fragmanı yakın zamanda karşımıza çıkacaktır.