Kediler, SpaceX'in Starlink Antenlerine Musallat Oldu

SpaceX, Starlink antenlerine eklediği bir özellik nedeniyle kedilerin antenleri yuvaları bellemesine neden oldu. Antenin üstünü kaplayan kediler, haliyle internet hızının da düşmesini sağladı.

Elon Musk’ın kurucusu ve CEO’su olduğu SpaceX uzay şirketi, bildiğiniz gibi yalnızca uzay görevleriyle meşgul değil. Şirket, bir yandan uzay seyahatinde devrim yapmaya devam ederken, diğer yandan da ‘Starlink’ ismini verdiği projesini sürdürüyor. Tüm dünya geneline düşük ücretli ve yüksek hızlı internet sunma hedefini taşıyan bu proje, günümüzde bazı bölgelerde kullanıma açıldı.

Bu yıl içinde Türkiye’de de kullanılabilir olacağı açıklanan Starlink, temelde iki bileşen sayesinde kullanıcıya internet sunuyor. Bu bileşenler, bir adet Starlink anteni ve dünyanın alçak yörüngesine fırlatılan yüzlerce Starlink uydusundan oluşuyor. Yörüngedeki uydulara sinyal gönderen, evlerin yakınlarına yerleştirilen o antenler hakkındaysa bugün, kedileri kendine çeken, küçük ama tatlı bir detay paylaşıldı.

Starlink antenleri, kedilere yuva oldu:

Starlink antenleri, genellikle evlerin çatılarına ya da evin dış duvarına asılabildikleri gibi doğrudan bahçeye de konulabiliyorlar. Bu antenler sinyal gönderirken elbette belirli bir miktarda da ısı üretiyorlar. Fakat SpaceX, işi bir adım daha ileri götürerek antenlerin her birine ‘Kar Eritme Modu’ eklemişti. Bu sayede anten, kendisini daha çok ısıtarak üzerinde kar tabakasının oluşmamasını sağlıyordu.

İşte antenlerin kış günlerinde sıcak yüzeye sahip olması, kedileri kendine çeken şey oldu. Bazı Starlink kullanıcıları, karlı havada açtıkları bu mod nedeniyle antenlerinin üstünü yuvası belleyen kedileri paylaşmaya başladı. Kediler soğuk havada yatacak sıcak bir yer bulurken, bu antenin sahibiyse internet hızının büyük bir çoğunluğunu kaybediyordu.

Birçoğumuz kedilerin bu rahatlığını bozmaya kıyamayacakken, paylaşımı yapan Starlink anteninin sahibiyse bahçe zeminindeki anteni çatıya taşıyacağını açıkladı.