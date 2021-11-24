SpaceX, Starlink projesi kapsamında ön siparişe açtığı internet kitlerinin akıbeti ile ilgili Türkiye'yi de ilgilendiren bir açıklama yaptı. Çip krizi nedeniyle gecikmeler yaşandığını anlatan Starlink yetkilileri, kitlerin Türkiye dahil diğer bölgelere ne zaman teslim edileceğini de ilan ettiler.

Elon Musk'ın liderliğinde kurulan ve özellikle de uzay turizmi ile ilgili yaptığı çalışmalarla bilinen SpaceX'in en önemli projelerinden bir tanesi de Starlink. Dünya yörüngesine yerleştirilen mini uydular ile küresel bir internet ağı kurmayı amaçlayan proje, bir süredir beta testler kapsamında hayatımızın içerisinde. Şimdiyse bu projeyle ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı.

SpaceX, Starlink uydularından internet erişimi sağlayan kitlerin ön siparişine bir süre önce başlamıştı. Hatta Türkiye'de de dileyen tüketiciler, belirli miktarlarda ödeme yapmak koşulu ile ön siparişlerini verdiler. Türkiye'den Starlink internet kiti siparişi veren ilk isimlerden bir tanesi de bizdik. Ancak kit, ne yazık ki ne bize ne de ön sipariş veren diğer tüketicilere ulaşmadı. Şirket şimdi, 2021'in sonu diye söz verdiği kitlerin durumuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Kitler, 2022 yılında teslim edilip, kullanılabilir olacak

Starlink tarafından yapılan yazılı açıklamada, uydudan internet sağlayacak kitlerin üretimi için yoğun bir çaba sarfedildiği ancak çip krizinin kendilerini de etkilediği ifade edildi. Teslimatlarda yaşanan gecikmeler için özür dileyen ve tüketicilerin ön ödeme iadesi alarak kitten vazgeçebileceğini söyleyen Starlink yetkilileri, açılan hesaplar üzerinden sipariş takibinin yapılabildiğini hatırlattı. Ancak en önemli açıklama, kitlerin ne zaman teslim edileceğiyle ilgiliydi.

Görünen o ki mühendisler, üretimdeki aksama sürecinde boş durmadılar. Starlink internet kitlerinin geliştirildiğinden bahsedilen yazılı açıklamada, yeni nesil kitlerin üretim aşamasında olduğunu ve 2022 yılında dağıtımına başlanacağı ifade edildi. Şirketin iddiasına göre yeni nesil kitler, önceki nesil kitlere göre çok daha iyi performans sunuyor. Önümüzdeki yıl içerisinde teslimat işlemlerine başlayacak olan şirket, aralarında Türkiye'nin de olduğu 45 yeni ülkede 2022 yılında hizmet vermeye başlamış olacak.

Kit siparişi verip Starlink ile ilgili bilgilendirme yaptığımızı videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz