Evinizi bir kediyle paylaşıyorsanız bilirsiniz ki günlerinin neredeyse tamamını hiçbir şey yapmadan geçirirler. Dünya üzerinde yaşayan her canlının ekosisteme ve döngüye bir katkısı olduğunu da biliyoruz. E o zaman bütün gün uyuyan bu miskin canlıların ne gibi bir işlevi olabilir ki? Daha da ötesi, hepsi bir anda ölseydi Dünya'da neler değişirdi?

Evlerimizin ve sokakların maskotları kedileri ister işe yaramaz birer canlı olarak görüp sevmeyin, ister sadece tembel tembel uyumalarına bile aşık olun; kedilerin de elbette Dünya'da bazı şeyleri değiştirebilecek potansiyelleri var.

Bilim insanları, dünyanın en çalışkan hayvanları olmayan kedilerin hepsi bir anda yok olursa gezegenimizin hızla kötüye gideceği konusunda hemfikir.

Kediler olmasaydı, daha az yiyeceğe sahip olurduk.

Eskiden gemilerde bile haşereleri ve fareleri yok etmekle görevli kediler, bu canlıların popülasyonlarını kontrol altında tutmak için hayati bir önem taşıyor. Ahırlardaki ve tahıl depolama alanlarındaki fareleri ve sıçanları öldüren kedilerin, tahıl seviyelerinde azımsanamayacak etkisi var.

Eğer kediler olmazsa ve kemirgen ile kuş popülasyonu artarsa (ki kedilerin olmadığı bir senaryoda bu böyle olur) tohumlar ve kabuklu yemişler; kedilerin avladığı hayvanlar tarafından o kadar çok tüketilir ki çimenler, ağaçlar ve kır çiçekleri büyümeyi durdurur.

Diğer hayvanların popülasyonu azımsanamatacak seviyede artış gösterir.

İngiltere’de yapılan bir araştırmada, ortalama bir ev kedisinin 6 ay içinde eve 11’den fazla ölü hayvan (fare, kuş, kurbağa, tavşan, böcek vb.) getirdiği görüldü. Bu da İngiltere’deki 9 milyon kedinin yılda 200 milyona yakın hayvanı öldürdüğü anlamına geliyordu. Üstelik bu sayı yalnızca, avlarını evlerine getirenleri kapsıyor.

Ayrıca Yeni Zelanda’da bir adada yapılan başka bir araştırmada, kediler küçük bir adadan tamamen yok edildi ve yöredeki fare popülasyonu çok hızlı bir şekilde dört katına çıktı.

Kedilerin yok olmasından sonra kemirgenlerin artması, başka bir dizi ekolojik etkiyi de tetikler.

Az önce bahsettiğimiz Yeni Zelanda’daki araştırmada, fare sayısı arttıkça deniz kuşlarının popülasyonunun azaldığı gözlemlendi. Yani eğer Dünya'daki kedilerin hepsi yok olursa deniz kuşlarının nesli tehlikeye girecek ve kedi dışındaki yırtıcıların popülasyonu artacak.

Salgın hastalıklar baş gösterir.

Kedilerin olmadığı bir senaryoda, artan kuş ve fare popülasyonu salgınlara yol açar. Hatırlarsanız veba hastalığı bu şekilde patlak vermişti. "Şu anda ilaçlarımız var" diyor olabilirsiniz ancak hantavirüs gibi hastalıkları tedavi etmek için geliştirilmiş ilaçlarımız henüz yok.

Bizim üzerimizdeki duygusal etkilerini de unutmamak gerek.

Şimdiye kadar yapılan birçok araştırma; bir kediyle temas kurmanın psikoloji ve sağlık üzerindeki olumlu etkisini kanıtladı. Hatta azımsanamayacak bir veri verecek olursak; kedi sahiplerinin kalp krizinden ölme olasılığı %30 oranında azalıyor. Mutluluk hormonumuzun salgılanmasında bile ciddi etkileri var!

Bu nedenle, eğer Dünya'daki tüm kediler yok olsaydı Dünya'nın ne kadar sıkıcı bir yer olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Yalnızca, komik ve sevimli kedi videoları bile onlarsız bir hayat düşünemeyeceğimizin kanıtı…