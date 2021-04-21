Köpeklere 2021 Sonuna Kadar Çip Taktırılması Gerekiyor

Geçtiğimiz dönemde evde beslenen kedi ve köpeklere çip taktırma zorunluluğu getirilmişti. Yeni uygulama kapsamında köpeklere 2021 yılı, kedilere ise 2022 yılı sonuna kadar çip takılması gerekiyor.

Geçtiğimiz dönemde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında imzalanan protokol ile birlikte evlerde beslenen kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip takma zorunluluğu getirildi. Konuyla ilgili olarak Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre köpeklere 2021 yıl sonuna, kedi ve gelinciklere ise 2022 yılı sonuna kadar mikroçip takılması gerekiyor.

Evlerde beslenen kedi, köpek ve gelincikler için yürürlüğe konan uygulamanın temel amacı, evcil dostlarımızın sokağa atılmasını önlemek, çalınan ya da kaybolan dostlarımızı kolaylıkla bulabilmek ve hayvan hastalıklarını kontrol altında tutabilmek. Konuyla ilgili olarak yeni açıklamalarda bulunan Eskişehir Bilecik Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, Eskişehir ve Bilecik'te yaşayan serbest veteriner hekimlere de kimliklendirme yetkisi verildiğini aktardı.

Mikroçip uygulaması, kedi ve köpeklerin sokağa atılmasını engelleyecek

Söz konusu uygulamanın zorunlu olduğunun altını çizen ve uygulamanın pek çok faydası olacağını dile getiren Kızılinler, konuyla ilgili olarak yapmış olduğu açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

"Tarım Bakanlığı ve merkez birliği arasında bir protokol imzalandı. Bu protokol çerçevesinde Tarım Bakanlığıyla beraber serbest veteriner klinikleri köpeklerin çip ve kimlik işlemlerinde görev yapacak. Biz de Bilecik Tarım İl Müdürlüğü ve Eskişehir Tarım İl Müdürlüğü İle protokollerimizi imzaladık. Eskişehir ve Bilecik illerinde yaşayan hayvan sahipleri köpeklerini veteriner kliniklerine getirecekler ve köpeğin iki ön kol kemiklerinin arasına çip takılacak. Bu çipe bağlı pasaport düzenlenip hayvan sahibine verilecek. Böylelikle köpeklerle alakalı kayıp probleminin önüne geçilmiş olacak. Hem insanların kendi köpeklerinin kaybolması durumunda tekrar bulunmasına fayda sağlayacak hem de köpeklerin sokağa atılmasının önüne geçilecek. Bu uygulamayı 2021 yılı sonuna kadar yapmak mecburi."

Mikroçip taktırmamanın 10 bin TL cezası bulunuyor

Yıl sonuna kadar evlerinde beslemiş oldukları köpeklere çip taktırmayan hayvanseverlerin para cezası ile karşılaşacağını aktaran Mehmet Kızılinler, "75 TL ücreti var. Bugüne kadar 225 TL'ye yapılıyordu. Şimdi neredeyse üçte bir fiyatına yapılacak. Tarım Bakanlığı ve merkez birliğimizin çip konusunda çok ciddi destekleri var. Böyle bir maliyet düşüklüğünün asıl sebebi budur. Yaptırmayanlara ise 10 bin TL'nin üzerinde bir para cezası var. Aslında cezası bir tarafa hayvanların kimliklendirilmesi hem aidiyet açısından hem de sokak hayvanlarının artışının önlenmesi için çok önemli" şeklinde konuştu.

Son olarak mikroçip uygulamasının hayvanlar için de faydalı olacağını belirten Kızılinler, "Canlılar için çok güzel bir şey. Türkiye'de hayvanlar biraz zarar görmekte. Çip olayında da fizikselin dışında başka bir yöntem bulunabilirse daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Kaybolduğu zaman bulabilmek ve sorumluluğun insanlara tam yüklenmesi açısından faydalı bir durum olduğunu düşünüyorum" dedi.