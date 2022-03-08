Kediler Nasıl Eğitilir? İşte Bazı Tavsiyeler

Kediler, çok tatlı ve sevilesi olmaları haricinde hepsi birbirinden çok farklı karaktere sahip olan ve tuhaf huylar edinebilen hayvanlar. Kimilerine göre nankör kimilerine göre ise huysuz davranabiliyorlar. Hatta, en çok tercih edilen evcil hayvanlar arasında köpek ve kedilerle alakalı şöyle bir fark söylenir: Köpekler sahiplerine sadıktır ve onları mutlu etmek için uğraşır fakat kediler oldukça bağımsızdır ve sahiplerinin sahibiymiş gibi davranır.

Kedilerin karakter yapısı köpeklere göre çok daha bağımsız olduğu için, eğitilmeleri köpeklerinki kadar kolay olmayabilir. Köpekler çok zeki hayvanlar ve komut almaya çok açıklar fakat kediler de çok zeki hayvanlar olmasına rağmen emir almaktan çok hoşlanmazlar. Bu sebeple sadece, kedilerinize yaklaşımınız eğitmeye odaklı olur ve doğru yöntemler seçerseniz kedilerinizi eğitme şansınız olabilir.

Kedinizi eğitmek, onun daha sosyal, daha uysal, daha az endişeli ve ev içerisinde daha iyi bir arkadaş olmalarını sağlar. Biraz emek, sabır ve zaman isteyen bu yola girmek isterseniz, içeriğimizde kedi eğitimi için uygulayabileceğiniz 7 tavsiyeye yer verdik.

Kedileri nasıl eğitilir?

Kedinize ne öğretmek istediğinize karar verin.

Kedinizle yapacağınız eğitim seanslarını kısa tutun.

Aynı anda öğretmek istediğiniz tek bir amaca odaklanın.

İyi davranışlarını ödüllendirmeyi unutmayın.

Kötü davranışı cezalandırmayın.

Seanslarınıza kedinizin tanıdığı diğer insanları dahil edin.

İmkanınız varsa yavruyken eğitimlere başlayın.

Amaç edinerek yola çıkmakta fayda var: Kedinize ne öğretmek istediğinize karar verin.

İlk olarak, eğitimde doğru yöntemleri kullanabilmek için kedinizin nasıl bir eğitime ihtiyacı olduğunu veya neleri öğrenmesini istediğinize karar verin. Örneğin; tuvaletini kuma mı yapmasını istiyorsunuz, mobilyalara zarar vermemesini mi, yoksa gel, otur, yat gibi temel komutları mı öğretmek istiyorsunuz bir hedef belirleyin. Hedefinize karar verdikten sonra ise eğitimlerinize seanslar halinde başlayabilirsiniz.

İlgisini maksimum seviyede tutmak için: Kedinizle yapacağınız eğitim seanslarını kısa tutun.

Kedinizi eğitmek için seanslar halinde ilerlemek daha planlı olmanıza yarayabilir. Köpekler sahiplerine ve sorumluluk bilinci daha yüksek olmasından dolayı görevlerine odaklanma süreleri çok daha uzundur fakat kedilerin çok sevdikleri şeylere dahi ilgileri kısa süreli olabilir. Dolayısıyla derslerin akışını tamamen kedinizin ruh haline ve ilgisine göre ilerletmelisiniz. En mantıklısı ise seansların kısa ama olabildiğince sık aralıklarla yapılmasıdır. Eğer, kediniz sandığınızdan daha ilgisiz ve inatçı olursa pes etmeyin. Onlara karşı kesinlikle sabırlı olmalısınız.

Kedinizin kafası karışmasın: Aynı anda öğretmek istediğiniz tek bir amaca odaklanın.

Diyelim ki kedinize öğretmek istediğiniz bir sürü şey var. Örneğin hem tuvalet eğitimi vermeyi hem de mobilyalara zarar vermemesini öğretmeyi düşünüyorsunuz. Kediler daha önce de dediğim gibi çok zeki hayvanlardır bundan dolayı aynı anda birçok şeyi de öğrenebilirler fakat bu eğitimin verimini azaltabilir. Dolayısıyla eğitim verirken tek bir hedefe odaklanıp o hedefi bitirdikten sonra diğerine geçmeniz daha etkili olabilir.

Motive edici ilerlemek iyi olabilir: İyi davranışlarını ödüllendirmeyi unutmayın.

Tüm canlılar sevilmeyi ve motive edilmeyi sever, kediler de dahil. Kediniz iyi bir şey yaptığında veya eğitimin meyvelerini artık almaya başladığınızda onu sevdiği bir yiyecekle veya göbeğini okşamakla ödüllendirmeniz, eğitimlerinden alacağınız verimi oldukça arttırır.

Onları ödüllendirmek adına bir de 'tıklayıcı' denilen bir alet yoluyla geliştirilen bir yöntem var. Düğmesine basıldığında 'tık' sesi çıkaran aleti, kediniz iyi bir şey yaptığında kullanırsanız bir süre sonra tık sesiyle iyi davranışları arasında ilişki kurmaya başlayacak ve dolayısıyla hareketini iyi bir şey olduğunu anlayacak.

Strese ve sinire gerek yok: Kötü davranışı cezalandırmayın.

Kedinizin iyi davranışlarını ödüllendirirken tam tersi düşünüp kötü davranışlarını cezalandırmayın. Çünkü kediler genel olarak inatlaşmayı veya itaat etmeyi sevmezler ve bu durum onlarda strese yol açabilir. Bunun yerine kedinizin kötü bir davranışını gözlemlediğinizde onu hızlı, tutarlı ve güçlü şekilde fakat sinirlenmeden uyarın. Eğer bu uyarınız için de her seferinde aynı kelimeyi, örneğin 'hayır' kelimesini kullanırsanız, tıklayıcı aletle iyi davranışlarını ilişkilendirmeleri gibi o kelimenizle kötü davranışları arasında bağlantı kurabilir.

Eğer sosyal bir kediniz varsa: Seanslarınıza kedinizin tanıdığı diğer insanları dahil edin.

Kedinizin sevdiği tanıdıklarınızı, aile üyelerini veya arkadaşlarınızı bu eğitime dahil etmeniz kediniz için daha motive edici olabilir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir şey var: kedinize edindiğiniz disiplini ve istikrarı, eğitime katılan diğer tanıdıklarınıza da anlatmalısınız ki hepiniz kedinize aynı tavır içerisinde olsun ve kafa karışıklığı yaşamasın.

Yeniliklere daha açık bir beyin: İmkanınız varsa yavruyken eğitimlere başlayın.

Eğer, evdeki dostunuzu yavruyken aldıysanız işiniz daha kolay olabilir. Çünkü hiçbir davranışı alışkanlık haline gelmemiştir ve yeni şeyler öğrenmeye çok daha açık bir beyne sahiptir. Fakat, yaşı daha büyük bir kediyi dost edindiyseniz de sakın üzülmeyin. Bütün kediler eğitilebilir, yaşlı kedilerin eğitimi ise biraz daha sabır ve zaman gerektirir.

Peki ya tuvalet eğitimi gibi daha özel eğitimleri nasıl verebiliriz?

1. Tuvalet eğitimi için, ilk önce bir kum kabı satın alın ve onu, evinizde uygun olduğunu düşündüğünüz bir yere koyun. Her yemekten sonra sık aralıklarla kediniz tuvaletini yapana kadar kum kabına götürün. Muhtemelen tuvaletini yaptıktan sonra içgüdüsel olarak kumla dışkısının üstünü kapatacaktır fakat bunu yapmazsa patilerinden destek olarak kedinizle beraber kumu kapatın.

2. Isırmaması veya tırmalamaması için, kedinizin neden bu hareketleri yaptığını anlamanız lazım. Eğer bir şeye sinrlendiği için bu hareketi yapıyorsa sinirlendiği durum ortadan kaldırılabilir bir şeyse kaldırın. Eğer oyun oynarken giderek asabileşiyor ve ısırmaya başlıyorsa, o anda oyunu kesin ve uyarın. Kedinizin günlük hareket ihtiyacını giderdiğine de emin olmanız lazım. Karakter özelliklerine göre tembel kediler olabileceği gibi hareket etmeyi seven kediler de olabilir. Onların oyun ve aktivite ihtiyacını karşılamalısınız.

3. Mobilyalara zarar vermemesi için, mobilyalarla uğraşmaya başladığı anda onun dikkatini dağıtmaya çalışabilirsiniz. Bu çok yüksek olmayacak sesli olmayacak bir oyuncak veya sinirli olmayan ama kendinizden emin şekilde söylediğiniz bir 'hayır' olabilir. Her seferinde aynı tepkiyi istikrarlı bir şekilde vermeye dikkat etmelisiniz.

4. Oturmayı öğretmek için, kedinize sözlü şekilde 'otur!' komutu verdiğinizde aynı zamanda elinizle de oturması anlamına gelen el hareketini yapın. Bunu yaptığında ise tıklayıcı kullanarak veya sevdiği bir yiyeceği vererek onu ödüllendirmelisiniz.