Hepimiz, evladımız olarak gördüğümüz köpeklerimizin sonsuza dek yaşamasını isteriz. Ne yazık ki böyle bir şeyin mümkün olmamasının yanı sıra köpeğimizin yüz şekli bile yaşam sürelerini değiştirebiliyor.

Her köpeğin, belirli bir ömrü vardır ancak bazı köpeklerin diğerlerinden daha fazla ömrü vardır. Kanişler, 18 yıldan uzun yaşayabilirken Great Dane’ler (Danua), bunun yarısı kadar ömre sahip olabilir. Elbette tek bir cins içindeki hayvanların yaşam süreleri arasında büyük farklılıklar yok.

İngiltere’de, 580.000 köpekle yapılan araştırmadan yola çıkarak köpeklerin yaşam sürelerinin yüz şekillerine göre nasıl değişiklik gösterdiğini anlatacağız.

Köpekler, birbirinden sevimli oldukları kadar birbirlerinden çok farklılar.

Günümüzde, Chihuahua’dan tutun Mastiflere kadar 400’den fazla köpek cinsi var. Birbirleri arasındaki bu denli büyük vücut tipi farklılıkları ve yaşam tarzı, elbette farklı cinslerin farklı şekillerde davranmasına neden oluyor. Farklı davranışlar ve genetik özellikler ise ömürlerini etkileyebiliyor.

Köpeklerin yaşam süresini nelerin etkilediğini belirlemek için bir araştırma yapıldı.

Araştırmada, 150’den fazla farklı cinse ait 580.000’in üzerinde evcil köpekten veri topladılar. Bulgulara göre boyut, cinsiyet ve kafa oranı gibi özellikler; köpeklerin yaşam sürelerini etkiliyordu.

İngiliz Bulldog gibi orta büyüklükte, düz yüzlü bir erkek köpeğin; Dachshund gibi küçük boyutlu ve uzun yüzlü bir dişiye göre daha kısa hayatının olma ihtimali üç kat daha fazlaydı. Ayrıca genel olarak dişi köpekler, erkeklerden daha çok yaşama eğilimindeydi.

Bulldog

Bunun yanı sıra Bulldog ya da Pug gibi düz yüzlü ırklar; cilt ve solunum problemleri nedeniyle daha kısa yaşamla ilişkilendiriliyordu. Hazır konu buraya gelmişken değinmeden geçmeyelim. Anatomileri gereği birçok sağlık komplikasyonuna sahip cins hayvanların çoğalmasına katkı sağlamak yerine sokakta ve barınakta sıcak bir yuva bekleyen hayvanlara evimizi açmalıyız.

Konuyu fazla dağıtmadan araştırmanın bulgularına geri dönelim.

Shetland çoban köpeği

Shetland çoban köpekleri veya tazılar gibi daha küçük ve daha uzun burunlu köpekler, ortalama 13.3 yıl ile en uzun yaşam süresi potansiyeline sahipti. Spektrumun diğer ucunda, Bulldoglar gibi buruşuk yüzlü ​​orta boy köpeklerin dişileri 9.6 yıl yaşarken erkekleri 9.1 yıl ortalamaya sahipti.

Ortalama ömrü en kısa olan ırkları ise şöyle sıralayabiliriz: Bulldog, Pug, Kafkas Çoban Köpeği, Presa Canario, Cane Corso, Mastiff ve St. Bernard.

Pug

Araştırmaya göre büyüklük ve kafa şekli, bazı ırkların (Fransız Bulldog, tazı, Saint Bernard) erken ölüm riskinin neden daha yüksek olduğunu, diğerlerinin ise (Lancashire heeler, Shiba Inu, Border Terrier) çok daha düşük bir riske sahip olduğunu açıklayabiliyor. Ayrıca araştırmacılar, bu sonuçların yalnızca Birleşik Krallık’taki köpeklerle bağlantılı olduğunu ve dünyaya genellemek için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini vurguluyor.

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