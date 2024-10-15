Kediler, neden kutuların içine girmeyi ya da orada uyumayı bu kadar çok seviyor? Sebepleri size de mantıklı gelecek!

Eve yeni bir şey aldığınız zaman kedinizin çoktan paketin ya da kutunun içine girip yatmaya başladığına şahit olmuşsunuzdur.

Hatta bazen orada saatlerce kalabiliyorlar. Peki neden kediler kutuları bu kadar çok seviyor?

Aslında bu sevimli davranışlarının altında hem içgüdüleri hem ihtiyaçları yatıyor.

Kediler dar ve kapalı alanlarda kendilerini korunaklı hissederler, çünkü gelebilecek her türlü tehlikeye karşı önlem almış olurlar. Aynı zamanda vücut sıcaklıklarını 38-39°C’de tutmayı severler ve kutular ısıyı muhafaza etmelerine yardımcı olur.

Tabii ki keşif duygusu da işin içine giriyor.

Kediler doğuştan avcıdır ve kutular, pusuya yatmak için mükemmel yerlerdir. Kutuların içinde etrafı rahat bir şekidle gözlemleyebilirler. Yani yeni bir kutu gördüklerinde onun içine girmek, koklamak ve keşfetmek doğal bir reflekstir.

Yani sonuç olarak kedilerin kutulara olan bu aşkı içgüdülerinden kaynaklanıyor. Onlar için kutular hem saklanma, hem oyun hem de dinlenme alanı.

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