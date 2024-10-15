Kediler Her Gördükleri Kutuya Girmeyi Neden Bu Kadar Çok Sever?

1 dk okuma süresi
1
0
0
0
0
Kediler, neden kutuların içine girmeyi ya da orada uyumayı bu kadar çok seviyor? Sebepleri size de mantıklı gelecek!

Eve yeni bir şey aldığınız zaman kedinizin çoktan paketin ya da kutunun içine girip yatmaya başladığına şahit olmuşsunuzdur. 

Hatta bazen orada saatlerce kalabiliyorlar. Peki neden kediler kutuları bu kadar çok seviyor

Aslında bu sevimli davranışlarının altında hem içgüdüleri hem ihtiyaçları yatıyor.

kutuda kedi

Kediler dar ve kapalı alanlarda kendilerini korunaklı hissederler, çünkü gelebilecek her türlü tehlikeye karşı önlem almış olurlar. Aynı zamanda vücut sıcaklıklarını 38-39°C’de tutmayı severler ve kutular ısıyı muhafaza etmelerine yardımcı olur.

Tabii ki keşif duygusu da işin içine giriyor.

Kediler doğuştan avcıdır ve kutular, pusuya yatmak için mükemmel yerlerdir. Kutuların içinde etrafı rahat bir şekidle gözlemleyebilirler. Yani yeni bir kutu gördüklerinde onun içine girmek, koklamak ve keşfetmek doğal bir reflekstir

Yani sonuç olarak kedilerin kutulara olan bu aşkı içgüdülerinden kaynaklanıyor. Onlar için kutular hem saklanma, hem oyun hem de dinlenme alanı. 

Kaynaklar: PetMD, Medium

Sevimli dostlarımız hakkında bu içeriklere de göz atabilirsiniz:

 

İLGİLİ HABER

Kediler, Avladıkları Canlıları Neden Sahiplerine Getirir? Size Bir Şey Anlatmaya Çalışıyorlar!
İLGİLİ HABER

Bilime Göre Kedinizin Mutlu Hissettiğini Gösteren 5 İşaret
İLGİLİ HABER

Gündüz Çok Sakin Olan Kediler Geceleri Neden Delirmiş Gibi Koşmaya Başlıyorlar? O Kadar Enerji Boşuna Gelmiyor!

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
1
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler