Bilime Göre Kedinizin Mutlu Hissettiğini Gösteren 5 İşaret

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Kedinizin mutlu olduğunu nasıl anlarsınız? Bilime göre bunu gösteren 5 davranışı derledik.

Kediler, mutlu hissettiklerinde size bunu bazı ipuçlarıyla gösteriyor. 

Biz de bilimin gözünden bu ipuçlarını derledik. Bakalım sevimli dostlarımız mutlu hissettiklerinde ne yapıyorlarmış?

Mırlama

yavru kedi

En temel göstergeyle başlayalım. Kediler genellikle kendilerini güvende ve rahat hissettiklerinde mırlarlar.

Kuyruğun pozisyonu önemli

kedi

Kuyruk, çoğu hayvanın ne hissettiği hakkında ipucu veren en önemli göstergelerden. Sevimli dostunuzun kuyruğunu dik tutması, ucunun hafif kıvrık olması da hem mutlu hem güvende hissettiğinin önemli bir göstergesi.

Sizinle etkileşime girmesi

Kedilerinizin sizinle etkileşime girmek istemesi, aslında keyfinin yerinde olduğunda dair bir işaret. Size yaklaşıp sürtünüyorsa, kucağınıza gelip yatıyorsa ya da gün içinde sizi takip ediyorsa bunlar da mutluluğun önemli belirtileri

Olmazsa olmaz: Oyun

Kediler doğal olarak avcı içgüdülerine sahip oldukları için oyun oynamaları, hem fiziksel hem de psikolojik olarak iyi hissettiklerini gösterir. Yani kediniz mutlu olduğunda oyun oynamaya daha yatkındır.

Kendini temizleme

kendini yalayan kedi

Kedinizin sık sık kendini temizlemesi yani kendine özen göstermesi de sağlıklı ve mutlu olduğunu gösterir.

Eğer sevimli dostunuz yukarıdaki davranışları sergilemiyor ve mutlu gözükmüyorsa, muhakkak bir veterinere danışmayı unutmayın. 

Kaynaklar: PetMD

Sevimli dostlarımız hakkında daha fazla bilgi edinmek için:
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