Kedilerin göz bebekleri bazen saniyeler içinde büyüyebiliyor. O incecik çizgiden eser kalmıyor ve yusyuvarlak bir görünüm alıyor. Bu durumun, onlara avantaj sağlayan sebebini içeriğimizde anlattık…

Hiç şüphesiz kedilerin en ilginç yerlerinden biri de gözleri. O kılıç gibi gözleriyle karanlıkta çok iyi görebiliyorlar, göz bebeklerinin şeklini değiştirebiliyorlar…

Özellikle evinizi bir kediyle paylaşıyorsanız fark etmişsinizdir, kimi zaman göz bebekleri aniden yusyuvarlak olabiliyor. Sebebini açıklayalım.

Kedilerin göz bebeklerinin şekli ile boyutu, ışık seviyesine ya da duygusal durumlarına göre değişebiliyor.

Kedilerin gözleri normalde ince ve dikey çizgi şeklinde çünkü parlak ışıkta gözlerini böyle koruyorlar, avcı olarak keskin bir görüşe sahip oluyorlar. Öte yandan kimi zaman göz bebekleri yuvarlak olabiliyor.

Bunun sebeplerinden biri, az ışık olduğunda daha iyi görmek için göz bebeklerini büyütmeleri. Onu aşağıya bırakacağımız içeriğimizde detaylıca açıklamıştık ama bizim şu an bahsettiğimiz başka.

Kediler bazen, saniyelik olarak göz bebeklerini genişletebiliyor.

Kedilerin göz bebeklerini büyüttüğüne denk geldiyseniz muhtemelen oyun sırasında veya dehşete kapıldıklarında görmüşsünüzdür. Onlar da bizim gibi, heyecanlandıklarında ya da korktuklarında fiziksel tepkiler verebiliyor.

Ani bir tehdit ya da tehlike sezdiklerinde vücutlarında adrenalin salgılanıyor ve bu adrenalin, göz bebeklerini genişleterek daha fazla ışık girmesini, çevrelerini daha net görmelerini sağlıyor. Böylece potansiyel tehditleri ya da kaçış yollarını daha iyi algılayabiliyorlar.

Oyun sırasında yaptıkları da aynı sebepten.

Kedilerin bir yere atlayacağında yaptığı o ikonik popo sallama hareketi sırasında göz bebeklerinin de otomatik olarak büyüdüğünü fark etmiş olabilirsiniz. Kedilerin oyun davranışları, doğaları gereği avcılık içgüdülerine dayanıyor.

Oyun sırasında gözlerine kestirdikleri ve potansiyel av atfettikleri şeye odaklanmak için bunu yapıyorlar. Yani az önce bahsettiğimiz gibi gözlerine daha fazla ışık girerek çevrede olup bitenleri daha iyi algılamalarını sağlıyor.

İçeriğimizi, mottomuzla bitirelim: #satınalmasahiplen

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