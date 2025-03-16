Kediler için zararlı yiyeceklerin kimisi, ölümcül bile olabiliyor. Bu yüzden hangi besinleri kedilere vermemeniz gerektiğini bilmeniz önemli.

İster sokakta yaşayan bir kedi olsun, ister ev kedisi, ister cins kedi olsun, ister tekir; tüm kedilere zarar verebilecek belli besinler var.

Bunlardan bazılarını duyunca siz de çok şaşıracaksınız çünkü kedilerin bayılarak yediği ve bizim de sık sık verdiğimiz yiyecekler de bu listede yer alıyor. İşte kedilerin yememesi gereken besinler…

Süt ve süt ürünleri

Kediler için ölümcül olabilecek, zararlı besinlerden ilki; süt ve süt ürünleri. Kedilerin süt içmeyi sevmesi, onlara faydalı olduğu anlamına gelmiyor.

İnek sütü içen kediler, özellikle yavruysa sadece süt yüzünden ölebiliyor çünkü sindirim sistemlerinin kaldıramayacağı laktoz gibi maddeleri içeriyor. Her canlı türü için en uygun süt, kendi annesinin sütü.

Çiğ yumurta, çiğ et/balık ve kemik

İnsanlarda olduğu gibi kedilerde de çiğ yumurta ve çiğ et tüketimi “salmonella” veya “E. coli” zehirlenmesine yol açabiliyor. Çiğ yumurta ayrıca cilt ve kür problemlerine yol açabilecek enzimleri içeriyor.

Yemeklerimizden artan kemikleri genellikle hayvanlara veriyoruz ancak bu kemikler ölümcül sonuçlara zemin hazırlıyor. Kemiklerin parçaları boğulmaya, mide ve bağırsak yırtılmasına, sindirim sistemi tıkanmasına neden oluyor ve/veya dişlerine zarar veriyor.

Üzüm

Az miktarda üzüm bile (taze üzüm, kuru üzüm, kuş üzümü fark etmez) kedinizin hastalanmasına sebep olabiliyor. Hatta böbrek yetmezliği geliştirmesine bile yol açabiliyor. Yedikten sonra ilk 12 saat içinde kusma; 24 saat içinde ise uyuşukluk, ishal, iştah kapanması, karın ağrısı, idrara çıkamama gibi belirtiler ortaya çıkabilir.

Çiğ hamur

Bir kedinin çiğ hamur yemesi, 2 probleme neden olabilir; fermantasyon sürecinin bir parçası olarak alkol üretilmesi ve kedilerde bunun yüksek seviyelerde emilmesi, hamurun mide içinde genişleyip tıkanması.

Ton balığı

Kediler için zararlı yiyeceklerden bir diğeri de ton balığı. Kedilerin bu besini ara sıra yemesi onlara zarar vermese de fazla miktarlarda yendiğinde cıva zehirlenmesine neden olabiliyor. Bunun yerine kediler için üretilen, iyi bir yaş mamayı tercih edebilirsiniz.

Soğan ve sarımsak

Sarımsak ve soğan, belirli bir miktarda yendiği takdirde kedilerde sindirim bozukluklarının önünü açıyor ve hatta düzenli olarak tüketilirse anemiye yol açıyor.

Karaciğer

“Kedinin ciğere baktığı gibi bakıyor.” sözü bile kedilerin ciğeri ne kadar sevdiğini anlamamıza yetiyor ancak fazla miktarda tüketirlerse A vitamini toksitlenmesine neden olabiliyor. Bu da omurgada kemik büyümesinden tutun ölüme kadar gidebiliyor.

Çikolata

Çikolatanın köpekler için ölümcül olabileceğini hepimiz duymuşuzdur ancak kediler için de aynı derecede zehirli olduğunu biliyor muydunuz? Çikolata; kusma, ishal, yüksek vücut ısısı, kas titremesi, anormal kalp ritmi, mide rahatsızlığı, susuzluk ve nöbetlere neden olabilen metilksantin adlı maddeleri içeriyor

Metilksantinler, kafeinli içeceklerde de bulunuyor. Bu yüzden kafeinli içeceklerden de kaçınılması önemli.

Kediler için zararlı yiyecekler arasında daha fazlası da var. Bunun için detaylı araştırmayı veterinerlerin internet siteleri gibi güvenilir kaynaklardan yapabilirsiniz.

Eğer kediniz yukarıdaki besinlerden birini yediyse veya yediğini görmeseniz bile bu belirtilerden gösteriyorsa mutlaka veterinere götürmelisiniz.

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