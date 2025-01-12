Kedilerin yıkanması, tartışma konusu olabiliyor. Peki doğru olan ne? Kedileri neden yıkamamamız gerekiyor?

Sosyal medyada viral olan, kedi banyosu videoları veya gifleri görüyor olabilirsiniz. Kimisinde kediler hâlinden memnun görünse de çoğunda epey korku dolu ve stresli olduklarını fark etmişsinizdir.

Her ne kadar bazı insanlar, kedileri insan gibi düşünüp banyo yapmaları gerektiğini varsaysa da durum hiç de öyle değil. Aksine, veterinerin tavsiye ettiği durumlar dışında kediler asla yıkanmamalı. Sebeplerine bir bir bakalım.

Kediler, zaten yeterince temiz hayvanlar.

Kediler, günlerinin %30 ila %50’sini kendilerini yalayarak geçiriyor. Ölü tüyler ve kirler, kendilerini yaladıklarında temizleniyor.

Bunun yanı sıra kürkleri ve ciltleri, yıkanmaması gereken doğal yağlara sahip. Yıkandığı takdirde cilt kuruyor, tahriş oluyor ve tüyleri sağlıksız hâle geliyor.

Psikolojik sonuçlara yol açıyor.

Kediler, banyo yaptırılırken kendilerini çok güvensiz hissederler ve psikolojik olarak, kelimenin tam anlamıyla acı çekerler. Bunun sonucunda hem size olan güvenlerini yitirebilirler hem de suyla temaslarında yaşadıkları travma ve şokun etkisini atlatamayabilirler.

Klinik Doçent Alison Diesel, şöyle diyor: "Kedileri yıkama eylemi davranışsal travmaya neden olabilir, bu da kedinin alışkın olduğu bir şey değilse insan-hayvan bağını etkileyebilir. Daha önce banyo yapmamış yetişkin bir kedi için deneyim oldukça travmatik olabilir. Dışarı saldırabilir, ısırabilir ve çizebilirler; bu sizin için de güvenlik endişeleri doğuruyor."

Alternatif temizlik yöntemleri var.

Eğer kedinizin temizlenmesi gerekiyorsa tüylerini düzenli tarayarak temizlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca kediler için özel üretilen ıslak mendiller ve kuru şampuanlar var. Bu ürünleri kullanarak doğal yağ dengesine zarar vermeden temizlemiş olursunuz.

Bazı durumlarda yıkanabilir.

Çok pis ve pireli bir yavru kedi bulursanız onlara banyo yaptırmak daha kabul edilebilir. Tabii yavru kediler çok kolay hastalanıp, hipotermi geçirip ölebildikleri için çok dikkat etmek gerekiyor. Bu yüzden eğer kendiniz yıkamaya mecbur değilseniz veterinere götürmekte fayda var.

Kendiniz yıkamak zorundaysanız ise ılık bir suda, kediler için uygun sabun, şampuanlarla veya sadece suyla yıkadıktan sonra tüylerini çok fazla ısıya maruz bırakmadan kurutmak, sonrasında da sıcak tutulduğundan emin olmanız gerek.

Bunun yanı sıra Sfenks gibi aşırı miktarda cilt yağı üretmelerine neden olan bilinen genetik koşulların olduğu kedi ırkları için rutin banyo, fazladan kalıntıları ve ikincil cilt enfeksiyonları olasılığını azaltmaya yardımcı olabilir.

Her koşulda en iyisi, kedinizi veterinere götürüp banyo yaptırılmasına ihtiyacının olup olmadığını danışarak hareket etmek.

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