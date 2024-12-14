Bazı Kediler Biz Tuvaletteyken Neden Kapıda Bekliyor? Cevabı Öğrenince Bağınız Biraz Daha Güçlenecek...

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Kimi kedilerin biz tuvaletimizi yaparken kapıda beklemesinin ardında hiç tahmin edemeyeceğimiz bir sebep yatıyor.

Hiç şüphesiz kediler, birbirinden tuhaf davranışlarıyla ön plana çıkıyor. Özellikle yuvanızı bir kediyle paylaşıyorsanız, ne kadar ilginç davranışları olduğunu görmeniz için sadece oturup izlemeniz yeterli.

Bu ilginç davranışlardan biri de bazı kedilerin, biz tuvatteyken kapıda beklemeleri, yanımıza gelmek istemeleri veya başımızda dikilip tuvaletimizi yapmamızı beklemeleri. Bu davranışlarının sebeplerine birlikte bakalım ve kedilerimize bir kez daha âşık olalım…

Birkaç farklı nedeni var.

kapıda bekleyen kedi

Kedilerin merakı, “Kediyi merak öldürür.” diye atasözlerine bile konu olmuş. Fark ettiyseniz, kapalı kapıları hiç sevmezler. Meraklı doğaları gereği etraflarını keşfetmek, olup bitenden haberdar olmak, etrafı gözlemlemek isterler. 

Bu yüzden tuvalete girip kapıyı kapattığımızda içeride ne olduğunu öğrenmek için kapıda bekleyebiliyorlar. Kediler ve kapalı kapı nefretlerine özel yazdığımız içeriği de aşağı bırakalım ve öyle devam edelim hatta:
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Genellikle içgüdüsel bir gözlem için yapıyorlar.

kedi

Kediler her ne kadar evcilleşseler de bazı içgüdülerini hâlâ sergiliyorlar. Doğal avcı olduklarından iyi bir gözlem duygusuna sahipler ve her zaman potansiyel av arıyorlar. Mesela oynattığımız oyuncaklar da onlar için birer av görevi görüyor ve avlanma içgüdülerini tatmin ediyorlar.

Diyeceğimiz o ki; tuvaletin kapısında beklediklerinde sahiplerine bir nevi göz kulak oluyorlar. Bizi potansiyel avcılardan koruyorlar çünkü tuvalet yaparkenki anın, savunmasız anlardan biri olduğunu biliyorlar. Bu yüzden kendileri de tuvaletlerini yaparken güvenmedikleri birilerinin onları görmelerini istemezler.

Kaynaklar: Uah Pet, Popsugar

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