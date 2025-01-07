Bazı kediler, sağdan soldan topladıkları şeyleri su kaplarının içine atabiliyor. Peki bunun ardında yatan sebep ne olabilir?

Yüzyıllar önce evcilleştirdiğimiz kediler, hâlâ bazı içgüdülerini sürdürmeye devam ediyor. Gece avcıları olmaları nedeniyle tuhaf tuhaf saatlerde koşturmacaları gibi.

Sularının içine bir şeyleri atmaları da yine içgüdüsel temellere dayanıyor aslında. Ancak bunun tek bir sebebi yok, birkaç olası nedeni var.

Avlarını saklamaya çalışıyorlar.

Kedilerin su kaplarına bir nesne veya yiyecek koymalarının sebeplerinden ilki, avlarını gizlemek. Bu şekilde diğer hayvanlardan gizli tuttuklarını düşünüyorlar, bir nevi avlanma eylemini simüle ediyorlar. Yine de dışarıdan bakınca, bir oyuncak topu suyun içine koyması epey komik duruyor…

Bazen de avlarının kokusunu ortadan kaldırmaya çalışabiliyorlar. Eğer kediniz böcek gibi küçük bir şey bile olsa, bir av yakaladıysa onu suyun içime atarak kokusunu gidermeye çalışabiliyor. Böylece yine, avının yerini gizlemiş oluyor.

Avlarını böyle boğduklarını zannediyorlar.

Belli ki, nesneleri suya atmak, avlanma içgüdülerinin bir parçası. Bu yüzden avlarını suda boğmak ya da temizlemek amacıyla da kaplarının içine atmaları bir diğer olası faktör. Peçeteleri toplayıp suda boğduklarını zannetmelerini düşününce en komik teorinin bu olduğunu söyleyebiliriz…

Sadece eğlenmek amacıyla da yapabiliyorlar.

Kimi kediler sudan nefret ederken kimileri suyla oynamaktan zevk alabiliyor. Yani eşyaları sırf kendilerini eğlendirmek için suya atabiliyorlar. Hatta fark etmiş olabilirsiniz, oyuncaklarını suya atıp suda oynadıkları oluyor.

Değinmeden geçmeyelim: Sağlık sorununa işaret edebilir.

Her ne kadar kedilerin su kaplarına bir şeyler atmasının ana nedeni sağlık problemi olmasa da ihtimaller dahilinde. Mesela ağız veya diş ağrısına sebep olan bir sağlık sorunu sebebiyle ağzında taşıdığı şeyi yanlışlıkla suya düşürüyor olabilir. Eğer sağlık problemine işaret eden bir durumdan şüpheleniyorsanız kedinizi, veterinere götürmekte fayda var.

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