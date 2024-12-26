Kedilerin Zaman Zaman Bizi Yalamasının Sebebini Öğrenince Yüzünüzde Hafif Bir Tebessüm Belirecek

3 dk okuma süresi
1
1
0
0
0
Kediler, kendilerini sürekli yalamaları yetmezmiş gibi bazen hızlarını alamayıp bizi de yalamaya başlıyor. Peki bunu tam olarak neden yapıyorlar?

Kediler; uyumayı saymazsak günlerinin çoğunu yalanarak geçiriyor. Hatta günün %30 ila %50’sini kendilerini temizleyerek geçirdikleri biliniyor. İleri seviye öz bakım desen var…

Kimi zaman da bizi yalıyorlar. O tırtıklı dilleriyle yüzümüzü, saçımızı, ellerimizi… Acaba “Hiç kendini yalamıyorsun bak pis oldun iyice.” düşüncesiyle mi yapıyorlar? Gelin, kedilerin bizi yalamasının asıl sebeplerini öğrenelim.

Sevgi göstermenin bir yolu.

Yalamak, sadece temizlemek demek değil. Bu şekilde bize, sevgilerini gösteriyorlar, sosyal bir bağ kuruyorlar. Tıpkı anne kedilerin, yavrularına ilgi ve sevgi göstermek için onları yalaması gibi.

Hatta bu davranış, yavruluktan gelmiş bile olabilir. Aynı duyguyu aktarmak için bizi ve evde başka bir hayvan varsa onu yalayabiliyorlar.

Dikkat çekmek için yapabilirler.

kedi el yalama

Hayvanlar, bizim gibi sözlü iletişim kuramadığından isteklerini çeşitli seslerle, beden diliyle, hareketlerle gösteriyor. Kediler de onları sevmemizi, beslememizi veya oynamamızı istediklerinde bizi yalayabilir çünkü yaladıkları esnada odağımız otomatik olarak onlara kayıyor.

Yani dikkat çekmek için yapılan; tırmalama, miyavlama, yoğurma gibi diğer kedi hareketleriyle aynı işleve sahip olabiliyor.

Basitçe iyi hissetmek istiyor olabilirler.

kedi yüz yalama

Kimi zaman kedilerin davranışları, pozitif pekiştirme tarafından yönetilebiliyor. Mesela bizi yaladıklarında endorfin salgılıyorlar ve bu endorfinin yarattığı “iyi hissetme” hâli, aynı davranışı tekrar tekrar yapmalarına sebep oluyor.

Ek olarak kedilerimiz bizi yaladığında olumlu ve şefkatli bir yanıt verirsek bu davranışı pekiştiriyorlar ve hep yalamaya başlıyorlar.

Stresten kaynaklanabilir.

kedim beni neden yalıyor

Yalama davranışı, kediler stresli olduğunda da ortaya çıkabiliyor. Her ne kadar bu durumda genellikle kendilerini yalasalar da bazen bizi de yalayabiliyorlar. Böyle bir durumda onu neyin strese soktuğunu ve nasıl çözülebileceğini bulmayı deneyebilirsiniz.

Cildimizden bir şeyin tadını aldıklarında da yaparlar.

kediler bizi neden yalar

Yakın zamanda yemek yaptıysak kedimiz, tenimizde kalan bir şeyin kokusunu sevdiğinden yalayabiliyor. Hatta terlediysek, tenimizin tuzlu tadını bile tatmak istiyor olabilirler.

İşte tüm bu sebeplerden, kediler bizi yalama davranışı sergiliyor. En geçerli sebebin, sosyal bağ kurmak ve sevgi göstermek olduğunu söyleyebiliriz.

Kaynaklar: Pumpkin Care, Feliway

Daha fazla kedi içeriğini kim istemez ki?
İLGİLİ HABER

Kedilerin Hayvanlara Farklı Bir Ses Çıkarıp Sadece İnsanlara Miyavlamasının İçinizi Eritecek Sebebi
İLGİLİ HABER

Bazı Kediler Biz Tuvaletteyken Neden Kapıda Bekliyor? Cevabı Öğrenince Bağınız Biraz Daha Güçlenecek...
İLGİLİ HABER

Kediler, Neden Onları Sevince Mırlama Sesi Çıkarıyor ve Bu Ses Tam Olarak Nasıl Çıkıyor?
İLGİLİ HABER

Kediler Neden Kabın Ortası Boşalınca Hiç Mama Kalmamış Gibi Yemeyi Bırakıyor? Almanız Gereken Önemli Bir Mesaj Var!
İLGİLİ HABER

Kediler Neden Sanki Çok Yoruluyormuşçasına SÜREKLİ Uyuyor? (Biz Uyuduklarını Sanıyormuşuz!)

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
1
1
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
1
1
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno’yu X’te takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler