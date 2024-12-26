Kediler, kendilerini sürekli yalamaları yetmezmiş gibi bazen hızlarını alamayıp bizi de yalamaya başlıyor. Peki bunu tam olarak neden yapıyorlar?

Kediler; uyumayı saymazsak günlerinin çoğunu yalanarak geçiriyor. Hatta günün %30 ila %50’sini kendilerini temizleyerek geçirdikleri biliniyor. İleri seviye öz bakım desen var…

Kimi zaman da bizi yalıyorlar. O tırtıklı dilleriyle yüzümüzü, saçımızı, ellerimizi… Acaba “Hiç kendini yalamıyorsun bak pis oldun iyice.” düşüncesiyle mi yapıyorlar? Gelin, kedilerin bizi yalamasının asıl sebeplerini öğrenelim.

Sevgi göstermenin bir yolu.

Yalamak, sadece temizlemek demek değil. Bu şekilde bize, sevgilerini gösteriyorlar, sosyal bir bağ kuruyorlar. Tıpkı anne kedilerin, yavrularına ilgi ve sevgi göstermek için onları yalaması gibi.

Hatta bu davranış, yavruluktan gelmiş bile olabilir. Aynı duyguyu aktarmak için bizi ve evde başka bir hayvan varsa onu yalayabiliyorlar.

Dikkat çekmek için yapabilirler.

Hayvanlar, bizim gibi sözlü iletişim kuramadığından isteklerini çeşitli seslerle, beden diliyle, hareketlerle gösteriyor. Kediler de onları sevmemizi, beslememizi veya oynamamızı istediklerinde bizi yalayabilir çünkü yaladıkları esnada odağımız otomatik olarak onlara kayıyor.

Yani dikkat çekmek için yapılan; tırmalama, miyavlama, yoğurma gibi diğer kedi hareketleriyle aynı işleve sahip olabiliyor.

Basitçe iyi hissetmek istiyor olabilirler.

Kimi zaman kedilerin davranışları, pozitif pekiştirme tarafından yönetilebiliyor. Mesela bizi yaladıklarında endorfin salgılıyorlar ve bu endorfinin yarattığı “iyi hissetme” hâli, aynı davranışı tekrar tekrar yapmalarına sebep oluyor.

Ek olarak kedilerimiz bizi yaladığında olumlu ve şefkatli bir yanıt verirsek bu davranışı pekiştiriyorlar ve hep yalamaya başlıyorlar.

Stresten kaynaklanabilir.

Yalama davranışı, kediler stresli olduğunda da ortaya çıkabiliyor. Her ne kadar bu durumda genellikle kendilerini yalasalar da bazen bizi de yalayabiliyorlar. Böyle bir durumda onu neyin strese soktuğunu ve nasıl çözülebileceğini bulmayı deneyebilirsiniz.

Cildimizden bir şeyin tadını aldıklarında da yaparlar.

Yakın zamanda yemek yaptıysak kedimiz, tenimizde kalan bir şeyin kokusunu sevdiğinden yalayabiliyor. Hatta terlediysek, tenimizin tuzlu tadını bile tatmak istiyor olabilirler.

İşte tüm bu sebeplerden, kediler bizi yalama davranışı sergiliyor. En geçerli sebebin, sosyal bağ kurmak ve sevgi göstermek olduğunu söyleyebiliriz.

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