Kediler neden evin içinde bir yerlere saklanır? Sevimli dostunuz bunu boşuna yapmıyor!

Sevimli dostlarımız kedilerin anlam veremediğimiz bazı davranışları olabiliyor. Mesela bir yerlere saklanma alışkanlıkları.

Ancak bu davranışı öylesine yapmıyorlar. Altında hem içgüdüler hem de fiziksel faktörler yatıyor.

Kediler, kendilerini güvende tutma ihtiyacı duyar.

Aslında bu canlıların en temel içgüdülerinden biridir. Ancak kediler, doğada avcı oldukları kadar av da olabilecekleri için bir tehlike hissettiklerinde saklanma eğiliminde olurlar.

Ev ortamı her ne kadar daha güvenli olsa da, evde yabancı biri olduğunda, çevrelerinde yabancı bir hayvan gördüklerinde yine bu davranışı sergilerler. Ayrıca ani çıkan sesler de onları saklanmaya itebilir.

Fiziksel sebeplerinden de bahsetmiştik.

Kediler hasta olduklarında veya kendilerini iyi hissetmediklerinde de saklanabilirler. Yine çevrelerindeki değişiklikler de onların saklanma davranışlarını tetikleyebilir.

Yeni bir eve taşınma, günlük rutinlerinin değişmesi onları strese sokabilir. Günlük rutinden kastımız da evdeki mobilyaların yer değiştirmesi, uyku düzenlerinin bozulması ya da beslenme saatlerinin değişmesi gibi durumlar.

Eğer kedinizin bir şekilde saklanma davranışını çok sık sergilediğini düşünüyorsanız bir veteriner kontrolü gerekebilir.

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