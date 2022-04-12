Dünyada ve ülkemizde milyarlarca dolarlık hacme sahip firmalar var. Her gün günlük hayatta kullandığımız, katma değeri yüksek ürünler üreten bu markaların bazıları yeniyken bazıları ise yıllar önce kuruldu. Peki bu kuruluş süreci nasıl oldu. Yeni bir oyuna başlarken kendinize takma ad bulmaya hiç çalıştınız mı? Sizi yansıtırken havalı da duracak bir takma ad ararken belki de saatlerimizi harcamışızdır. Peki günümüzde uzun yıllardır hayatımızda olan markaların isimleri nasıl ortaya çıktı?
Özellikle 50 yıl ve daha eski dönemlere baktığımızda şirket ve ürün isimleri için daha farklı bir yol izlendiğini görüyoruz. Bu yol ise yeni kurulan bir şirketin, şirketi kuran kişinin ismi veya soyadıyla açılmasıydı. Çok fazla düşünmek zorunda kalmadan kendi soyadıyla şirket açan kişiler, isimlerini yıllar içinde ölümsüzleştirmiş oldular. Günümüzde ise yeni bir şirket kuran kurucuların kendi isimleri yerine farklı bir isimle şirketler kurduklarını görüyoruz. Bugün sizlere, kurucusunun ismi veya soyadıyla açılan günümüzün dev şirketlerine bakacağız.
Kendi ismiyle şirket açan 20 kişi
Carl Benz - Mercedes-Benz
Ferdinand Porsche - Porsche
Gerard Philips - Philips
Sabri Ülker - Ülker Bisküvi
Walt Disney - The Walt Disney Company
Wlliam Fox - Fox Film Corporation
Heinrich Beck - Beck's
Henry Ford - Ford Motor Company
Robert Bosch - Bosch
Adam Opel - Opel
Mark Getty - Getty Images
Giorgio Armani - Armani
Enzo Ferrari - Ferrari
Michael Bloomberg - Bloomberg L.P.
Alexander Skirving Watson - Watsons
William Boeing - Boeing
Lionel Martin - Aston Martin
Calvin Richard Klein - Calvin Klein Inc.
Michael Dell - Dell Technologies
John McAfee - McAfee