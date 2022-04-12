Kendi ismiyle şirket kurup tüm dünyaya yayılmayı başaran bazı isimler var. Bugün sizlere kendi ismiyle şirket açıp milyar dolarlık şirketler yaratan 20 ünlü isme bakacağız. Listemizdeki insanların isimleri, açtıkları şirketler aracılığıyla tüm dünyada tanınır oldu.

Dünyada ve ülkemizde milyarlarca dolarlık hacme sahip firmalar var. Her gün günlük hayatta kullandığımız, katma değeri yüksek ürünler üreten bu markaların bazıları yeniyken bazıları ise yıllar önce kuruldu. Peki bu kuruluş süreci nasıl oldu. Yeni bir oyuna başlarken kendinize takma ad bulmaya hiç çalıştınız mı? Sizi yansıtırken havalı da duracak bir takma ad ararken belki de saatlerimizi harcamışızdır. Peki günümüzde uzun yıllardır hayatımızda olan markaların isimleri nasıl ortaya çıktı?

Özellikle 50 yıl ve daha eski dönemlere baktığımızda şirket ve ürün isimleri için daha farklı bir yol izlendiğini görüyoruz. Bu yol ise yeni kurulan bir şirketin, şirketi kuran kişinin ismi veya soyadıyla açılmasıydı. Çok fazla düşünmek zorunda kalmadan kendi soyadıyla şirket açan kişiler, isimlerini yıllar içinde ölümsüzleştirmiş oldular. Günümüzde ise yeni bir şirket kuran kurucuların kendi isimleri yerine farklı bir isimle şirketler kurduklarını görüyoruz. Bugün sizlere, kurucusunun ismi veya soyadıyla açılan günümüzün dev şirketlerine bakacağız.

Kendi ismiyle şirket açan 20 kişi

Carl Benz - Mercedes-Benz

Ferdinand Porsche - Porsche

Gerard Philips - Philips

Sabri Ülker - Ülker Bisküvi

Walt Disney - The Walt Disney Company

Wlliam Fox - Fox Film Corporation

Heinrich Beck - Beck's

Henry Ford - Ford Motor Company

Robert Bosch - Bosch

Adam Opel - Opel

Mark Getty - Getty Images

Giorgio Armani - Armani

Enzo Ferrari - Ferrari

Michael Bloomberg - Bloomberg L.P.

Alexander Skirving Watson - Watsons

William Boeing - Boeing

Lionel Martin - Aston Martin

Calvin Richard Klein - Calvin Klein Inc.

Michael Dell - Dell Technologies

John McAfee - McAfee