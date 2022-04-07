Ford ve Chevrolet, tedarik zincirinde yaşanan aksamaların ardından aynı anda ezeli rakipler Mustang ve Camaro'nun üretiminin durdurulduğunu açıkladı. Bir hafta süreyle durdurulan üretimin teslimatlarda ufak bir gecikmeye neden olması bekleniyor.

En ünlü Amerikan tipi otomobil modelleri olan, dört teker üstüne yasal sınırlarda olabildiğince güç koymaya çalışıldığı ‘muscle car’lardan bugün sarsıcı bir haber geldi. Bu segmentte dünyanın en büyük üreticileri ve rekabetçileri olan Ford ve Chevrolet’in ikonik modelleri Mustang ve Camaro’nun üretimini durdurulduğu açıklandı.

Ford Mustang ve Chevrolet Camaro’nun üretimi, neyse ki sınırlı bir süreyle durduruldu. Paylaşılan detaylara göre her iki şirketin de aynı anda bu kararı almış olma nedeni, tedarik zincirinde yaşanan aksamalardı. Her iki şirketin de üretimi durdurma süresi bir hafta olarak açıklandı.

Ford, çip krizinden yakındı

Ford, Mustang üretimini durdurma kararı için paylaştığı açıklamasında özellikle çip krizinden yakındı. Şirket, geçtiğimiz zamanlar boyunca bu kriz nedeniyle Ford F-150 ve daha pek çok modelinin üretimini de durdurmak zorunda kalmıştı. Yine çip krizi nedeniyle Explorer modellerini bazı özelliklerinden mahrum şekilde satmaya başlamıştı.

Chevrolet’in çatı şirketi General Motors ise açıklamasında fazla detaya girmedi. Fakat şirket, yine Ford ile aynı şekilde geçtiğimiz dönem boyunca pek çok modelinin üretimini durdurmuş ve kablosuz şarj gibi özelliklerini çip krizi nedeniyle araçlarına entegre edememişti. Mustang ve Camaro’nun üretiminde yaşanan kısa süreli aksaklığın yalnızca sınırlı sürede gecikmelere neden olabileceği belirtildi.