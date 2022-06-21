Twitch Türkiye'nin en popüler yayıncılarından Kendine Müzisyen, platformda kısa süreliğine ban yedi. Yayın sırasında görülen bir görsel nedeniyle gelen ban, kısa süre sonra kaldırıldı.

Türkiye’nin en büyük Twitch yayıncılarından birisi olan Kendine Müzisyen (Kemal Can Parlak), geçtiğimiz gece Twitch’te talihsiz bir olay yaşadı. Yayıncı, 19 Haziran gecesi açtığı canlı yayın nedeniyle 20 Haziran gece yarısı Twitch’ten banlandı.

Kendine Müzisyen’in gece yarısı canlı yayın sırasında banlanmasının nedeni ise genç bir çocuğun boynuna saplanan zargana balığı görselinin gözükmesiydi. Kendine Müzisyen, kanalının banlanmasının ardından sosyal medya hesaplarından da açıklama paylaştı.

KendineMüzisyen’in açıklamaları:

Kendine Müzisyen’in banı kısa sürede kaldırıldı:

Kendine Müzisyen’e yapılan ban, yayıncının itirazı sonrasında kısa sürede kaldırıldı. Yayıncının 1,3 milyon takipçili Twitch kanalı yeniden açıldı. Kemal Can Parlak’ın Twitch’ten aldığı toplam ban sayısı da bu ban ile birlikte üçe ulaştı. Kendine Müzisyen, kanalının açılmasının ardından bir açıklama daha paylaştı: