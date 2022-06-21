Cloudflare kaynaklı yaşanan bir sorun, dünya çapında pek çok platforma erişim sorunu ortaya çıkardı. Cloudflare'den konu hakkında bir açıklama da geldi.

Günümüzün en popüler sunucu hizmeti sağlayıcılarından birisi olan Cloudflare, son dakikalarda pek çok popüler platformu etkileyen bir sorunla karşı karşıya. Cloudflare ve Cloudflare hizmetinden yararlanan uygulamalar ve internet siteleri, hizmet sağlayıcısında yaşanan bir sorun nedeniyle erişim sorunlarıyla boğuşuyor.

Türkiye saati ile bu sabah başlayan sorunlar nedeniyle Discord, Omegle, Medium ve Feedly, League of Legends ve Shopify gibi yüz binlerce kullanıcıya sahip platformlara ve oyunları erişimde sıkıntılar yaşanıyor. Doğrudan Cloudflare tarafından paylaşılan bir açıklama bulunurken, şirket yetkilisinin de bir forumda sorunla ilgili paylaşım yaptığı görüldü.

Cloudflare’deki sorun nedeniyle şikâyetler artıyor

Cloudflare ve şirket yetkilisinden gelen açıklama:

Cloudflare, yaptığı açıklamada “Kullanıcılar, Cloudflare’in ağına veya hizmetlerine ulaşırken hatalar veya zaman aşımları yaşayabilir.” dedi. Şirketin CTO’su John Graham-Cumming de Hacker News’de bir başlık altında yaptığı açıklamada sorunun dünya çapında olmadığını ancak pek çok bölgede görüldüğünü paylaştı. CTO, sorunun farkında olduğunu ve nedenini de bildiklerini paylaştı. Fakat ne zaman çözülebileceğine dair bir bilgi sunmadı.

Sorun ortadan kalkmaya başladı:

Downdetector'da yer alan şikâyetlere göre kullanıcıların platformlar hakkındaki şikâyetleri son dakikalarda önemli bir düşüş yaşadı. Bu da sorunun büyük oranda çözüldüğünü gösteriyor. Bununla birlikte Cloudflare hizmetinden faydalanan platformlarda da sorunların çözüldüğü görülüyor.