Türkiye'deki bir restoranın Arap bir turistle çektiği reklam videosu, sosyal medyayı karıştırdı. Kimileri videoyu ırksal ayrımcılıkla suçlarken, kimileri videoya gelen tepkileri ırkçılıkla suçladı. Bu iki durum tartışmaya açık olsa da gözardı edilemeyecek bir diğer faktör de cinsiyetçilik oldu. Biz de gelen tepkileri sizler için derledik.

Bildiğiniz üzere Türkiye’de restoranlar ve diğer yeme-içmeye yönelik işletmeler, sosyal medya kullanımının artmasından dolayı videolar çekerek dikkat çekmeye çalışıyorlar. Bu videolar genelde ya mekanın yemeklerini şovlarla övüyor, ya da sektöre dair konuların mizahi bir şekilde ele alınmasıyla çekiliyor. Ancak son zamanlarda çekilen bazı videolara kimse henüz anlam verebilmiş değil.

Bazı Türk restoranları, sosyal medyada spesifik olarak Arap müşterilere elleriyle yemek yedirdikleri videolar paylaşmaya başladı. Herkese yapıldığında sadece garip olarak adlandırılabilecek bu davranışın belli bir kitleye uygulanması, sosyal medya kullanıcıların içindeki sosyologları ortaya çıkardı. Kimileri gelen eleştirileri ırkçılık olarak nitelendirirken, kimileri videoyu ırkçılıkla suçladı. Ancak videoda milletler dışında tartışma yaratacak bir faktör daha vardı: Cinsiyet.

Tepkilerin büyümesine yol açan o video:

Söz konusu videolardan biri, sosyal medyada tepkilerin çığ gibi büyümesine sebep oldu. Arap turistlerin ilgisini çekmek için hazırlanan videoda bir restoran çalışanı, Arap bir müşteriye elleriyle yemek veriyor; adeta hizmet ediyordu. Bu da izleyenlerde işletmenin ırksal ayrımcılık ve cinsiyetçilik gibi sorunlara sahip olduğu kuşkusunu yarattı. Hizmetin sadece nezaket gibi bir amaçla değil de belli bir millete ayrıcalık gibi yapılması, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Videonun ülke vatandaşları için aşağılayıcı olduğunu düşünen sosyal medya kullanıcıları, bunun neden yanlış olduğunu düşündüklerini açıkladılar. Videoda bir sorun olmadığını düşünenler olsa da tepkilerin çoğu olumsuz yöndeydi. Durumu ırka bağlamanın da ayrı bir ırkçılık olduğunu düşünenler de vardı. Erkeğe hizmet eden kadın rolünün yerleştirilmiş olduğu video sonuç olarak iki farklı alanda riskli bir senaryo seçmiş oldu.

Turiste İmparator Sezar gibi hizmet edilmesine gelen tepkiler: