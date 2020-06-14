Konsol dünyası yepyeni bir oyuncuyla tanışıyor olabilir: KFConsole. Dünyanın en büyük fast food zincirlerinden bir tanesi olan KFC, KFC Gaming adlı Twitter hesabından ilk konsolunu tanıttığı bir video yayınladı.

Geçtiğimiz günlerde oyun dünyasının en çok beklenen konsollarından bir tanesi olan Sony’nin yeni nesil konsolu PlayStation 5’in duyurusu gerçekleştirilmişti. Ancak bir gün sonra sürpriz bir şirketten sürpriz bir konsol tanıtımı daha geldi: KFConsole.

KFC Gaming adlı resmi Twitter hesabı, 12 Haziran 2020’de bir video paylaştı. “Oyunculuğun geleceği burada” yazısıyla paylaşılan videoda KFConsole adını verdikleri oyun konsolunun tasarımını ve bazı özelliklerini tanıttılar.

KFConsole

Kentucky Fried Chicken yani KFC, bildiği gibi dünyanın en büyük “fast food” zincirlerinden bir tanesi. Genelde yaptığı kampanyalarla bilinen şirketin bu hamlesi de bu kampanya hamlelerinden bir tanesi olabilir. Şirket, yaptığı paylaşımda çıkış tarihi olarak 12 Kasım’ı işaret etse de bunun bir parodi olma ihtimali bulunuyor.

Sony, geçtiğimiz günlerde yeni konsolu PlayStation 5’i, Microsoft ise geçtiğimiz aylarda Xbox Series X’i tanıtmıştı. Her iki konsolun da 2020’nin tatil döneminde çıkacağı duyurulmuştu. KFC de gerçekten tanıttığı gibi bir konsol geliştirdiyse aynı dönem içerisinde 2 değil 3 konsol görmüş olacağız.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi parodi olup olmadığı henüz belli olmayan konsolun bazı özellikleri de açıklandı. KFConsole’da bir adet Blu-ray disk sürücüsü yer alacak. Söz konusu bu cihazın ayrıca gerçek 4K ve 120 FPS desteği de bulunacak. Tüm bunların gerçek olup olmadığını ise ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce KFC gerçekten böyle bir konsol üretmiş midir? Ürettiyse de PlayStation ve Xbox ile yarışabilir mi? Yoksa bu tamamen eğlence amaçlı bir paylaşım mı? Yeni konsol hakkındaki fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.