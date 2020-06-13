PlayStation 5 ile Tanıtılan 5 Aksesuar ve Özellikleri

Sony, uzun süredir beklenen PlayStation 5’in tasarımını ve oyunlarını resmen açıkladı. Bunun yanı sıra şirket, yeni DualSense oyun kolu başta olmak üzere bir dizi yeni aksesuarı da ilk kez görücüye çıkardı. Şimdi tüm aksesuarlara daha yakından bakıyoruz.

Uzun bir bekleyişten sonra Sony, sonunda PlayStation 5’i kısmen tanıttı. Konsol, yeni dikey tasarımıyla ve beyaz ağırlıklı rengiyle dikkat çekti. PlayStation 5’te ve aksesuarların da genel olarak beyaz rengin hakim olması, siyah versiyonu da olur mu sorusunu akıllara getirdi. Sony, cihazın kesin çıkış tarihini henüz açıklamadı.

PlayStation 5'e eşlik edecek olan DualSense oyun kolu, DualSense kablosuz şarj istasyonu, HD kamera, Pulse 3D kablosuz kulaklık ve Media Remote uzaktan kumanda olmak üzere çeşitli aksesuarlar tanıtıldı. Maalesef PlayStation 5 tanıtımında aksesuarların fiyatları hakkında bilgi verilmedi.

PlayStation 5 Türkiye fiyatını mevcut vergiler üzerinden yaklaşık olarak hesapladığımız yazımıza buradan göz atabilirsiniz. Şimdi gelin. PlayStation 5 aksesuarları ve özelliklerine gelin daha yakından bakalım.

PlayStation 5 aksesuarları:

DualSense oyun konsolu

DualSense şarj istasyonu

HD kamera

Pulse 3D kablosuz kulaklık

Media Remote uzaktan kumanda

DualSense:

Gelişmiş tetik hissi

Titreşim motoru

USB Type-C bağlantı

Kablosuz şarj özelliği

Sesle kontrol ve kulaklıksız sesli iletişim imkanı

‘Create’ butonu

DualSense’in gelmesiyle DualShock’a veda ettik. Geliştirilmiş birçok özelliğe sahip bu yeni gelen oyun kolu, ilk bakışta Xbox kontrolcüsüne benzeyen yapısıyla dikkat çekiyor. Dahili mikrofona sahip olması sayesinde kulaklığa ihtiyaç kalmadan arkadaşlarınızla kolayca sesli iletişim kurmanızı sağlayacak. DualSense hakkında daha fazla bilgi için buradaki yazımıza göz atabilirsiniz.

DualSense şarj istasyonu:

İki oyun kolu şarj edebilme kapasitesi

Kablosuz kullanım

DualSense şarj istasyonu sayesinde oyun kolları hızlı bir şekilde şarj olabilecek. Şarj standı sayesinde kablo kullanmanıza gerek kalmayacak. Diğer bir yandan USB Type-C bağlantı noktası sayesinde kabloyla şarj etme imkanınız da bulunacak. Ayrıca DualSense şarj istasyonu, aynı anda iki oyun kolu şarj kapasitesine sahip.

HD kamera:

Çift 1080p lens

Oyun yayınları için özel tasarlandı

Yeni HD kameranın eski PlayStation 4 kamerasının yerini alması bekleniyor. Bu kamera oyunculara oyun oynarken oldukları odada rahatlıkla çekim yapma imkanı sunuyor. Ayrıca VR uygulamalarda sunacağı seçeneklerin artması bekleniyor.

Pulse 3D kablosuz kulaklık:

Gürültü önleyici mikrofon

3D ses desteği

Bir diğer aksesuar ise Pulse 3D kablosuz kulaklık. PlayStation Gold kablosuz kulaklığın yerini alması beklenen bu kablosuz kulaklık, özellikleriyle oldukça dikkat çekiyor. Çift gürültü önleyici mikrofon barındırmasının yanı sıra 3D ses desteğine de sahip.

Media Remote uzaktan kumanda:

Sesli komuta özelliği

Normal uzaktan kumandalara benzeyen yapısıyla Media Remote, sesli komutlar için yerleşik bir mikrofona sahip. Bu uzaktan kumanda ile multimedya uygulamalarının veya filmler gibi diğer birçok şeyin kontrolü sağlanabilecek. Kumandanın alt kısmındaki dört tuşun ne için olduğu konusunda hala kesin bir bilgiye sahip değiliz. PlayStation 5 aksesuarlarını ve özelliklerini listelediğimiz içeriğimizi burada noktalıyoruz. PlayStation 5 için sabırsızlıkla bekliyoruz.