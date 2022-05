Forbes Dünyaya İz Bırakan 30 Yaş Altı Genç İsimleri Açıkladı

Forbes, henüz 30'una bile gelmeden dünyaya iz bırakmayı başaran genç Avrupalıları sıraladığı listenin bu yılki sayısını bugün yayımladı. Listede bazı tanıdık isimler de yer aldı.

Forbes, her yıl dünyada ismini duyurmayı başaran ve şimdiden iz bırakan 30 yaş altı gençleri listelediği ‘Forbes 30’ listesinin Avrupa sayısını bugün yayımladı. Avrupa genelindeki girişimciler, influencerlar ve sporcular gibi kişiler arasından öne çıkanları belirleyen Forbes, bu yıl 10 kategoride toplam 300 kişiye yer verdi.

Forbes 30 Yaş Altı Avrupa listesi, sosyal etki, eğlence, perakende ve e-ticaret, spor ve oyunlar, bilim ve sağlık, medya ve pazarlama, sanat ve kültür, imalat ve sanayi, teknoloji ve finans kategorilerinde jürilerin belirlediği isimlere yer verdi. Alanında uzmanların seçtiği 300 genç yıldızdan kurucu ve kurucu ortak olan girişimcilerin (%59’u) 2022 yılı boyunca toplam 2 milyar dolar yatırım aldığı açıklandı. Forbes’un bu yıl kategorilerinde en öne çıkardığı kişiler şu şekildeydi:

30 yaşına gelmeden kendi alanında dünyaya iz bırakan isimler:

Sosyal etki:

Yang Liu: JustWears’ın kurucu ortağı. 2018 yılında girişimini başlatan Liu, Londra merkezli şirketiyle 2,7 milyon dolar yıllık gelire ulaştı. Bugüne kadar 250 binden fazla kaliteli sürdürülebilir iç çamaşırı satışı gerçekleştirdi.

Eğlence:

Måneskin: Yaşları 21, 22 ve 23 olan dört kişilik dev grup Måneskin, özellikle dünyaca ünlü Beggin’ şarkısını yorumlayarak ün kazanmıştı. Grup, geçtiğimiz yılın Eurovision yarışması kazananıydı.

Perakende ve e-ticaret:

Jenna Meek ve Jess Hunt: REFY Beauty isimli güzellik ürünleri girişimlerini 2020 yılında hayata geçiren ikili, bugüne kadar 2,5 milyon adet ürün satışı gerçekleştirdi.

Spor ve oyunlar:

Kylian Mbappé: Geleceğin dev yıldızlarından birisi olarak görülen, hatta şimdiden burada anılan Mbappé, henüz 23 yaşında Paris Saint-Germain’in golcüsü ve dünyanın en değerli dördüncü futbolcusu olmayı başardı.

Bilim ve sağlık:

James McIlroy: EnteroBiotix’in kurucusu olan McIlroy, mikropları sağlıklı birhastadan hasta birinin bağırsağına taşımak için yapılan ‘fekal transplantasyon’ isimli prosedürü geliştirdi. Tıp dünyasında büyük başarıya imza atan James, bugüne kadar 22,6 milyon dolar yatırım aldı.

Medya ve pazarlama:

Anastasiia Lapatina: Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna’da The Kyiv Independent gazetesinde gazetecilik yapan Lapatina, henüz 20 yaşında Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini anlattı, The Guardian ve The New York Times’da makaleler kaleme aldı.

Sanat ve kültür:

Khabane (Khaby) Lame: Sosyal medyaya giren herkesin karşısına çıkan Khaby, İtalya’da salgın sırasında işini kaybettikten sonra videolarla dalga geçtiği videolar çekmeye başladı. Kısa sürede milyonlarca kişiye erişen Khaby, günümüzde en fazla takipçiye sahip ikinci TikTok kullanıcısı konumunda.

İmalat ve sanayi:

Giulia Pedretti: Arteak’ın CEO’su ve kurucu ortağı olan Pedretti, sağlık ve güvenlik konularında danışmanlık hizmeti sunuyor. Şirket, pandemi sırasında SMART isimli teknolojisini geliştirerek uzmanlar, personeller, eğiticiler ve Arteak teknisyenlerini gerçek zamanlı olarak bir araya getirmeyi başardı.

Finans:

Marco Cancellieri: Henüz 21 yaşındayken 2015 yılında üniversiteden ayrılıp iki arkadaşıyla Trade Republic’i kuran Cancellieri, komisyonsuz yatırım uygulamasıyla şirketini 5,3 milyar dolarlık değerlemeye ulaştırdı.

Teknoloji:

Ignacio Moreno Pubul: Capchase’in kurucu ortağı olan Pabul, teknoloji şirketlerinin para akışı yönetimini devrimsel olarak değiştirmeye çalışıyor. Pubul’un şirketi, bugüne kadar 550 milyon dolarlık yatırım almayı başardı.