Kia, Concept EV2 adını verdiği yeni elektrikli araç konseptini tanıttı.

Kia, elektrikli araç ailesine yepyeni bir konsept eklemeye hazırlanıyor. Concept EV2 adını verdiği bu yeni model, Milano Tasarım Haftası’nda görücüye çıktı. Özellikle iç mekân tasarımıyla öne çıkan araç, şehirde kısa kaçamaklar yapmak isteyenler için oldukça ilginç bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Concept EV2’nin iç tasarımı oldukça ferah ve esnek düşünülmüş. Düz bir zemine sahip olması, arka koltukların tamamen katlanabilmesi ve ön koltukların arkaya doğru kaydırılabilmesi sayesinde içeride kocaman bir alan yaratılabiliyor. Yani ihtiyaç duyulduğunda aracın içini adeta küçük bir oturma odasına çevrilebilecek.

Doğada vakit geçirmek isteyenlere özel detaylar

Yeni tasarımda eşya taşımaktan çok, dinlenme ve atıştırmalık paylaşımı gibi sosyal kullanım alanlarına odaklanıldı. Kia, araçta çıkarılabilir koltuk minderleri ve taşınabilir kapı hoparlörleri gibi aksesuarlar kullandığını açıkladı. Bu sayede kullanıcılar, araç içindeki bazı parçaları dışarı çıkararak doğayla iç içe vakit geçirebiliyor. Şirket, Concept EV2’nin yaklaşık 480 kilometrelik bir menzil sunduğunu ve modelin daha çok şehir içi ulaşım ile kısa mesafeli yolculuklar için geliştirildiğini belirtti.

Kia, bu tasarımda şehir hayatındaki balkon ve teras gibi açık alanlardan ilham aldığını aktardı. Aracın arka bölümüne yana doğru açılabilen oturma alanı, koltuk başlıklarına entegre edilmiş hoparlörler ve açılır valiz ayırıcıları gibi alanı verimli kullanmaya yönelik detaylar eklendi. İç tasarımda ise selüloz bazlı bileşiklerin yanı sıra, mantar benzeri hücrelerden elde edilen ve biyolojik olarak çözünebilen “mycelium” malzemelere yer verildiğini duyurdu.

Kia, mini SUV formundaki Concept EV2 modelini 2025 yılında satışa sunacağını duyurdu. Şirket, aracın tahmini satış fiyatını ise yaklaşık 30.000 dolar olarak paylaştı.