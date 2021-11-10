Kim Milyoner Olmak İster'deki Zor Soruları Bilebilir misin?

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında ikinci baraj ve sonrasında sorulan bazı zorlu soruları size yönelttik, bakalım en az %50 başarı oranını yakalayabilecek misiniz?

Yarışmacıların bazıları kendisine yöneltilen 30.000 TL ve üzerinde değere sahip zor soruyu bilirken bazılarıysa bilemedi. Yarışmacılara kıyasla ekran başında daha rahat bir durumda olmanın avantajını da kullanarak bakalım siz çok daha iyi sonuçlar elde edebilecek misiniz?

Yarısından fazlasını doğru cevaplarsanız işi gücü bırakıp hemen yarışmaya başvurmanızda fayda var. Kim bilir, belki de milyonluk soruya ulaşabilen nadir kişilerden biri olursunuz.

Soru 1: Apa Sherpa hangisini yirmi bir kez yapmıştır?

Son kararınız mı?

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Soru 2: I. Dünya Savaşı sırasında cephedeki yaralıların hastaneye taşınmasının zor olmasından dolayı, içinde röntgen cihazı olan araçlar tasarlayıp hizmete sunan kişi kimdir?

Son kararınız mı?

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Soru 3: Hangisi "uygun" kelimesinin eş anlamlısı değildir?

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Soru 4: Hangisi, En İyi Film Oscar Ödülü'nü kazanmıştır?

Son kararınız mı?

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Soru 5: 1 karat elmas kaç miligram ağırlığındadır?

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Soru 6: 1453'te ölen bir Meksikalı, hayatı boyunca hangisini yemiş olamaz?

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Soru 7: Usain Bolt, 2009'da 100 metreyi 9,58 saniyede koşup dünya rekorunu kırdığı yarışta hangi mesafeyi daha hızlı koşmuştur?

Son kararınız mı?

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Soru 8: 18 Ocak 1871'de Alman soyluları hangi şehrin yakınlarındaki bir sarayda toplanıp Alman İmparatorluğu'nun kuruluşunu ilan etmişlerdir?

Son kararınız mı?

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Soru 9: Ay'a ilk ayak basan astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, kimin anısına o kişiye ait bir madalyayı Ay'da bırakmışlardır?

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Soru 10: 750 grama denk gelen 1 litre benzin yakıldığında ortaya çıkan karbondioksit, yaklaşık kaç gram olur?

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Kaçta kaç yapabildiniz?