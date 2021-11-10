Kim Milyoner Olmak İster'deki Zor Soruları Bilebilir misin?

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'Kim Milyoner Olmak İster'de Sorulan En Az 30.000 TL Değerindeki Bu Soruları Bilebilir misin?

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"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında ikinci baraj ve sonrasında sorulan bazı zorlu soruları size yönelttik, bakalım en az %50 başarı oranını yakalayabilecek misiniz?

Yarışmacıların bazıları kendisine yöneltilen 30.000 TL ve üzerinde değere sahip zor soruyu bilirken bazılarıysa bilemedi. Yarışmacılara kıyasla ekran başında daha rahat bir durumda olmanın avantajını da kullanarak bakalım siz çok daha iyi sonuçlar elde edebilecek misiniz?

Yarısından fazlasını doğru cevaplarsanız işi gücü bırakıp hemen yarışmaya başvurmanızda fayda var. Kim bilir, belki de milyonluk soruya ulaşabilen nadir kişilerden biri olursunuz.

Soru 1: Apa Sherpa hangisini yirmi bir kez yapmıştır?

apa sherpa

Son kararınız mı?

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Soru 2: I. Dünya Savaşı sırasında cephedeki yaralıların hastaneye taşınmasının zor olmasından dolayı, içinde röntgen cihazı olan araçlar tasarlayıp hizmete sunan kişi kimdir?

marie curie

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Soru 3: Hangisi "uygun" kelimesinin eş anlamlısı değildir?

milyoner uygun

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Soru 4: Hangisi, En İyi Film Oscar Ödülü'nü kazanmıştır?

milyoner oscar

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Soru 5: 1 karat elmas kaç miligram ağırlığındadır?

elmas milyoner

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Soru 6: 1453'te ölen bir Meksikalı, hayatı boyunca hangisini yemiş olamaz?

milyoner 1453

Son kararınız mı?

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Soru 7: Usain Bolt, 2009'da 100 metreyi 9,58 saniyede koşup dünya rekorunu kırdığı yarışta hangi mesafeyi daha hızlı koşmuştur?

milyoner usain bolt

Son kararınız mı?

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Soru 8: 18 Ocak 1871'de Alman soyluları hangi şehrin yakınlarındaki bir sarayda toplanıp Alman İmparatorluğu'nun kuruluşunu ilan etmişlerdir?

milyoner alman

Son kararınız mı?

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Soru 9: Ay'a ilk ayak basan astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, kimin anısına o kişiye ait bir madalyayı Ay'da bırakmışlardır?

milyoner ay

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Soru 10: 750 grama denk gelen 1 litre benzin yakıldığında ortaya çıkan karbondioksit, yaklaşık kaç gram olur?

milyoner benzin

Son kararınız mı?

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Kaçta kaç yapabildiniz?
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