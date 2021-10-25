'Kim Milyoner Olmak İster' Sorularından Kaçını Bilebileceksi

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında yarışmacıların elenmesine neden olan bu basit soruların kaçını bilebileceksin? 16'da 16 yapmak göründüğü kadar kolay değil.

15.000 TL barajına gelmeden, yani cevap vermek için belli bir sürenin olduğu ve yarışmacıları eleyen bu 16 soru arasından kaçını doğru cevaplayabileceksin?

Üstelik yarışmacılara kıyasla ekran başında daha rahat olmana rağmen tamamını doğru cevaplaman pek olası değil. Kendine güveniyorsan seni hemen aşağıdaki soruları çözmeye davet ediyoruz.

Soru 1: "Bir dildeki sözlerin bütünü, söz dağarcığı, kelime hazinesi, kelime kadrosu" anlamına gelen kelime hangisidir?

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Soru 2: "Adsız parmak" hangisinin diğer adıdır?

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Soru 3: "Bizonlardan hoşlandık" diyen biri, anavatanı hangi iki kıta olan canlılardan hoşlandıklarını söylemiş olur?

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Soru 4: Osmanlı Devleti'nde padişah divanı üyesi olan; antlaşma, berat, menşur, name ve fermanların başına tuğra çeken görevlilere ne ad verilirdi?

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Soru 5: Yüz ölçümü en büyük olan Akdeniz adası hangisidir?

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Soru 6: Bir kâsedeki 27 kaju fıstığının 9'u hariç hepsini yerseniz kâsede kaç kaju fıstığı kalır?

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Soru 7: "Kakalak" hangisinin bir türüdür?

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Soru 8: Başrollerinde Münir Özkul ve Adile Naşit'in olduğu "Neşeli Günler" ve "Aile Şerefi" filmlerinin yönetmeni kimdir?

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Soru 9: "Cennetin Kökleri" romanıyla tanınan, II. Dünya Savaşı'nda pilotluk ve sonrasında diplomatlık da yapan, "Goncourt Ödülü" sahibi yazar kimdir?

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Soru 10: "Kesinlikle" anlamında kullanılan kelimenin doğru yazılışı nasıldır?

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Soru 11: "Alt geçit"le eş anlamlı olan kelime hangisidir?

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Soru 12: 2019 Antalya Film Festivali'nde "Yaşam Boyu Onur Ödülü" alan, "Selvi Boylum, Al Yazmalım" filminde Cemşit rolünü canlandıran oyuncu kimdir?

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Soru 13: Hangisi, Şener Şen ve Uğur Yücel'in birlikte rol aldıkları bir film değildir?

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Soru 14: Günümüzde kullanılan miladi takvimin kaçıncı ayları için sırasıyla "kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" ve "yarısı yaz, yarısı kıştır" denir?

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Soru 15: "Sözlü olarak" anlamına gelen hangisidir?

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Soru 16: Hangisi bir meslektir?

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Cevapları alalım. Kaçta kaç yapabildin?