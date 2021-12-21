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  • Bu "Kim Milyoner Olmak İster?" Sorularını Bilebilir misin?

"Kim Milyoner Olmak İster?"de Doğru Yanıtlanan Bu Basit Soruların Kaçını Bilebileceksin? [Test]

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Yarışmada sorulan bu basit sorular yarışmacılar tarafından kolayca bilindi. Peki sen bu 15 basit sorunun tamamını bilebilecek misin?

Soruları bu yarışmacılar kadar rahatlıkla cevaplayabileceğini düşünüyorsan seni hemen böyle alalım. Bakalım genel kültürün ne kadar iyi...

15'te 15 yapanlardan biri olursan işi gücü bırakıp yarışmaya başvurmanda fayda var. Kim bilir, belki de milyonluk soruya ulaşabilen nadir kişilerden biri de sen olursun.

Soru 1: Instagram'a yüklenmiş fotoğraflar arasında en çok beğeni alan hangisinin fotoğrafıdır?

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Soru 2: 5 katının 5'e bölümü 5'e eşit olan sayının 5 fazlasının 5 eksiği kaça eşittir?

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Soru 3: En sevdiği bilgisayar oyunları "Starcraft 2", "Age of Empires 2" ve "Red Alert 2" olan biri hangi türdeki bilgisayar oyunlarını seviyordur?

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Soru 4: Hangi ülkenin başkentinin "Sporting" ve "Benfica" adlı iki futbol takımı vardır?

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Soru 5: 1000'den hangi sayı çıkarıldığında sonuç 777 olur?

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Soru 6: Dünyanın en ünlü 4 tenis turnuvasından hangisi toprak zeminde oynanır?

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Soru 7: Kasım 2018'de Paris'te toplanan bilim insanları tarafından hangi ölçünün tanımı değiştirilmiş ve "Planck sabiti"ne göre ayarlanmıştır?

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Soru 8: Hangisi diğerlerinden farklı bir uzunluktadır?

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Soru 9: "İsim şehir" oynarken "Ş" harfi seçildiğinde, ülke bölümüne yazılabilecek tek ülke hangi kıtadadır?

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Soru 10: Bir dolmuşa ilk durakta 12 yolcu binmiş, 2. durakta 7 yolcu inip 5 yolcu binmiş, 3. durakta 6 yolcu binip 3 yolcu inmişse, dolmuşta kaç yolcu var demektir?

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Soru 11: Her yolcudan 1,75 TL alınan bir dolmuşta, şoför "20 liradan 6 kişi mi?" sorusuna olumlu yanıt alırsa ne kadar para üstü vermelidir?

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Soru 12: 4'ün 4 katının 4'te birine 4 eklerseniz hangi sayıyı bulursunuz?

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Soru 13: Otomobil ruhsatlarının üstünde hangi bakanlığın adı yazar?

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Soru 14: "Kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı o kadar yavaş ki, üzerinde yürüyebilseydik, Güneş'in batışını sonsuza dek izleyebilirdik" diyen biri hangi gezegenden bahsetmektedir?

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Soru 15: "Gösterişi seven, varlıklı kimse" anlamında kullanılan ifade hangisidir?

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Hepsi bilindi mi?
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