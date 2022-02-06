Kim Milyoner Olmak İster'deki Matematik Soruları [Test]

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında yarışmacıları zorlayan bu 16 basit matematik sorusunun tamamını bilebilmek göründüğü kadar kolay değil.

Sorular oldukça basit olmasına rağmen o atmosferde hesap yapmaya çalışmak heyecanı iki kat artırabiliyor, bu da basit soruların bile bilinememesine neden oluyor.

Peki sen bu matematik sorularını yarışmacılara kıyasla ekran başında daha rahat olmana rağmen tamamını doğru cevaplayabilecek misin? Kendine güveniyorsan seni hemen aşağıdaki soruları çözmeye davet edelim.

Basit bir soruyla başlayalım: Matematikte hangi adda bir sayı grubu vardır?

Son kararınız mı?

Soru 2: 5 katının 5'e bölümü 5'e eşit olan sayının 5 fazlasının 5 eksiği kaça eşittir?

Son kararınız mı?

Soru 3: 1000'den hangi sayı çıkarıldığında sonuç 777 olur?

Son kararınız mı?

Soru 4: Hangisi diğerlerinden farklı bir uzunluktadır?

Son kararınız mı?

Soru 5: Hangi sayı, hem 2'nin hem 3'ün hem de 5'in katıdır?

Son kararınız mı?

Soru 6: Yarısının 2 katı 122 olan sayının 18 fazlası kaçtır?

Son kararınız mı?

Soru 7: Bir dolmuşa ilk durakta 12 yolcu binmiş, 2. durakta 7 yolcu inip 5 yolcu binmiş, 3. durakta 6 yolcu binip 3 yolcu inmişse, dolmuşta kaç yolcu var demektir?

Son kararınız mı?

Soru 8: Ölçüsü 80 derece olan açı nasıl açıdır?

Son kararınız mı?

Soru 9: 497 x 33 işleminin sonucu kaçtır?

Son kararınız mı?

Soru 10: Her yolcudan 1,75 TL alınan bir dolmuşta, şoför "20 liradan 6 kişi mi?" sorusuna olumlu yanıt alırsa ne kadar para üstü vermelidir?

Son kararınız mı?

Soru 11: 4'ün 4 katının 4'te birine 4 eklerseniz hangi sayıyı bulursunuz?

Son kararınız mı?

Soru 12: Bir kâsedeki 27 kaju fıstığının 9'u hariç hepsini yerseniz kâsede kaç kaju fıstığı kalır?

Son kararınız mı?

Soru 13: Hangi araç, diğer üçünden daha hızlı hareket etmektedir?

Son kararınız mı?

Soru 14: Üçün üç katından ikinin iki katı çıkartılırsa sonuç kaç olur?

Son kararınız mı?

Soru 15: Bir çikolata ve bir sakızın toplam fiyatının 11 lira olduğu markette çikolata sakızdan 10 lira daha pahalıysa sakızın fiyatı nedir?

Son kararınız mı?

Son soru: 1 milyon kere 1 milyon kaç eder?

Son kararınız mı?

Cevapları alalım. Kaçta kaç yapabildin?