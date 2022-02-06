Kim Milyoner Olmak İster'deki Matematik Soruları [Test]

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'Kim Milyoner Olmak İster' Yarışmacılarını Zorlayan Bu Basit Matematik Sorularının Kaçını Bilebileceksin?

18 dk okuma süresi
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"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında yarışmacıları zorlayan bu 16 basit matematik sorusunun tamamını bilebilmek göründüğü kadar kolay değil.

Sorular oldukça basit olmasına rağmen o atmosferde hesap yapmaya çalışmak heyecanı iki kat artırabiliyor, bu da basit soruların bile bilinememesine neden oluyor.

Peki sen bu matematik sorularını yarışmacılara kıyasla ekran başında daha rahat olmana rağmen tamamını doğru cevaplayabilecek misin? Kendine güveniyorsan seni hemen aşağıdaki soruları çözmeye davet edelim.

Basit bir soruyla başlayalım: Matematikte hangi adda bir sayı grubu vardır?

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Soru 2: 5 katının 5'e bölümü 5'e eşit olan sayının 5 fazlasının 5 eksiği kaça eşittir?

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Soru 3: 1000'den hangi sayı çıkarıldığında sonuç 777 olur?

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Soru 4: Hangisi diğerlerinden farklı bir uzunluktadır?

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Soru 5: Hangi sayı, hem 2'nin hem 3'ün hem de 5'in katıdır?

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Soru 6: Yarısının 2 katı 122 olan sayının 18 fazlası kaçtır?

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Soru 7: Bir dolmuşa ilk durakta 12 yolcu binmiş, 2. durakta 7 yolcu inip 5 yolcu binmiş, 3. durakta 6 yolcu binip 3 yolcu inmişse, dolmuşta kaç yolcu var demektir?

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Soru 8: Ölçüsü 80 derece olan açı nasıl açıdır?

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Soru 9: 497 x 33 işleminin sonucu kaçtır?

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Soru 10: Her yolcudan 1,75 TL alınan bir dolmuşta, şoför "20 liradan 6 kişi mi?" sorusuna olumlu yanıt alırsa ne kadar para üstü vermelidir?

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Soru 11: 4'ün 4 katının 4'te birine 4 eklerseniz hangi sayıyı bulursunuz?

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Soru 12: Bir kâsedeki 27 kaju fıstığının 9'u hariç hepsini yerseniz kâsede kaç kaju fıstığı kalır?

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Soru 13: Hangi araç, diğer üçünden daha hızlı hareket etmektedir?

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Soru 14: Üçün üç katından ikinin iki katı çıkartılırsa sonuç kaç olur?

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Soru 15: Bir çikolata ve bir sakızın toplam fiyatının 11 lira olduğu markette çikolata sakızdan 10 lira daha pahalıysa sakızın fiyatı nedir?

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Son soru: 1 milyon kere 1 milyon kaç eder?

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Cevapları alalım. Kaçta kaç yapabildin?
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